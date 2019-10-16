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Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı

Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldıİSTANBUL - İstanbul'da bir Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor, sekizinci katta bulunan evinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.

16.10.2019 07:37
Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı
İSTANBUL - İstanbul'da bir Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor, sekizinci katta bulunan evinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.
Sekizinci kattan yere düşen kadına ilk müdahaleyi doktor eşi yaptı
Olay, saat 06.00 sularında Ataşehir Bulvarı'nda yer alan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. On iki katlı binanın sekizinci katından aşağıya düşen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü doktorlarından olan Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralandı. Olaya şahit olan eşi bahçede ilk müdahaleyi yaparken olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ağır yaralı kadını ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Çeçen'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.
Kadın doktor sekizinci kattan yere çakıldı

Devlet Hastanesi, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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