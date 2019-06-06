Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu

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Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinde bulunan Pelonomi Tertiary hastanesinde yaşanan olay gündem yarattı. 32 yaşında bir adam, gece vardiyasında dinlenmekte olan bir kadın doktorun odasına girdi.

Kadın doktor, kendisini öpmeye çalışan, hasta kılığındaki saldırganın dilini ısırarak koparırken, adam kanlar içinde koşarak hastaneden kaçtı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Hasta yetkilileri polise haber verdi. Polis şehirdeki tüm hastanelere dilinden yaralı olan bir kişinin tedavi için gelmesi durumunda kendilerine haber vermelerini söyledi. Gece saat iki sularında saldırgan gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan, teşhis için taciz ettiği doktorun hastanesine geri götürüldü. Kadın doktor kendisini taciz eden kişiyi teşhis etti. Saldırgan daha sonra elleri kelepçeli bir şekilde estetik ameliyatı için başka bir hastaneye götürüldü.

DİLİNİ KOPARINCA HASTANEDEN KAÇTI

Polis amiri Thandi Mbambo, yaptığı açıklamada, kadın doktorun gece vardiyasında uyurken saldırganın odasına girip tecavüz etmeye kalktığını ama kadın doktorun saldırganın dilini koparması sonrasında saldırganın kaçtığını ama sonra yakalanarak polis gözetiminde hastanede tedavi altında tutulduğunu ve iyileştiği anda cezaevine gönderileceğini söyledi.