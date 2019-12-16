Haberler » Güncel » Kadın doktorlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kadın doktorlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum'da görev yapan ve kendilerini "güçlü kızlar" olarak nitelendiren kadın doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:04Kadın doktorlar AA'nın
'da görev yapan ve kendilerini "güçlü kızlar" olarak nitelendiren kadın doktorlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ile bazı doktorlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çakır ve hastanenin acil servisinde çalışan doktorlar, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay" sporda ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Çakır, AA'nın yılın fotoğraf oylamasına katıkları için mutlu olduklarını belirterek, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Çakır, oylamada fotoğraf seçerken zorlandıklarını ve AA'nın çalışmalarını beğenerek yakından izlediklerini anlatarak, "Oylamada hem Türkiye hem de dünya gündeminden çok güzel fotoğraflar vardı. Güçlü kızlar ekibi olarak güzel kararlar verip oyumuzu kullandık, inşallah seçtiğimiz fotoğraflar dereceye girer. Kadın hekimler olarak yine oylamaya katılmak istiyoruz." dedi.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52 Fethiye'de ağaç kesimine tepki - Haber
17:52 Hatay'da bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
17:51 İzmir'de 185 şişe sahte içki ele geçirildi - Haber
17:51 Köylü kadınlar kitap okuyor - Haber
17:50 DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
16.12.2019 17:59:44