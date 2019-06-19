Kadın doktoru döven 2 kız kardeşe 1 yıl 10'ar ay hapis cezası

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz'ı döverek yaraladıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Songül (38) ve Zümrüt Üzümkoparan (21) kardeşlere mahkeme 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Zümrüt Üzümkoparan'ın cezasını ertelerken, Songül Üzümkoparan'ın cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi. Edirne'de 2018 yılının Şubat ayında babalarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttukları, Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Çıkmaz'ı görevi sırasında hastane içinde döverek yaralayan Songül ve Zümrüt Üzümkoparan kardeşler olayın ardından tutuklandı. Haklarında 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 12 Nisan 2018 günü ilk duruşmasında sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Davanın karar duruşmasına sanıklardan Songül Üzümkoparan, doktor Tuğba Çıkmaz'ın avukatı ile Sağlık Bakanlığı avukatı da hazır bulunurken, sanıklardan Zümrüt Üzümkoparan katılmadı.

'PİŞMANIM'

Doktor Tuba Çıkmaz'ı darp ettiği için pişman olduğunu söyleyen Songül Üzümkoparan, "Tuğba Hanım'a babamızın sağlık durumunu sorduk. O da bize, 'Babanız 75 yaşında ölürse ölsün' dedi. Olaylar bu yüzden yaşanmıştır. Pişmanım."dedi. Sanık avukatları, doktorun darp edilmesine ilişkin sanıklar Songül ve Zümrüt Üzümkoparan'ın kamera görüntülerine göre doktorla 30- 40 saniye boyunca normal bir şekilde konuşurlarken, bir anda olayın meydana geldiğini savundu. Avukat, sanıkların ağır tahrik altında hareket ettiklerini ileri sürdü. Dr. Tuba Çıkmaz'ın avukatı, olayın olumsuz sonuçlarının halen müvekkili üzerinde devam ettiğini ifade ederek, sanıkların alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti. Sağlık Bakanlığı vekili de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme, sanıklar Üzümkoparan kardeşlerin Dr. Tuba Çıkmaz'a karşı işlediği, 'kasten yaralama' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl hapis, eylemin kamu görevlisine karşı işlenilmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, sanıkların eylemi ağır tahrik sonucu gerçekleştirdikleri anlaşılarak sanıklar hakkında 'haksız tahrik' indirimi ve 'takdiri indirim nedenleri' uygulayarak, sanıkların cezasını 1 yıl 10 ay 15 gün olarak kararlaştırdı. Mahkeme, Zümrüt Üzümkoparan'a verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verirken, Songül Üzümkoparan'ın cezasının ertelenmesinin yer olmadığına karar verdi.



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