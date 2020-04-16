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Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli doktor, nöbet sonrası evine dönerken kendisini takip eden saldırgan tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Mahalleli tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, mahkeme tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:46

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde nöbetten dönen doktor eve gireceği sırada kendisini takip eden sapık tarafından apartmanda cinsel saldırıya maruz kaldı. Doktorun çığlıkları üzerine mahalleli tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DOKTORU TAKİP ETTİ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te meydana geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nde doktor olarak görev yapan Fatma Ç., nöbetini bitirdikten sonra dinlenmek üzere evine gidiyordu. Sabaha karşı hastaneye 200 metre uzaklıkta bulunan evine gideceği sırada takip edildiğini anlayan genç doktor adımlarını yavaşlatarak arkasında bulunan kişinin önüne geçmesini bekledi ancak arkasındaki kişide Fatma Ç. ile yavaşladı. İyice paniğe kapılan genç doktor takip eden kişinin korkarak gideceğini düşünerek nişanlısını arayıp konuşmaya başladı.

Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı

APARTMANA GİRİP TACİZ ETMEYE BAŞLADI

Arkasındaki kişinin hızlandığını fark eden Fatma Ç, hızlı adımlarla apartmandan içeri girdi. Bu sırada takipte bulunan sapıkta apartman kapısından içeriye girerek genç doktoru taciz etmeye başladı. Doktor Fatma Ç, yardım çığlıkları atmaya başlayınca paniğe kapılan Olcay K, olay yerinden kaçmaya başladı. Genç doktorun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri kaçmaya çalışan sapığı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Olcay K, burada verdiği ifadesinde olay gecesi alkollü olduğunu sigara almak için dışarı çıktığını İstanbul'da gündelikçi olarak çalıştığını gözlerini açtığında hastanede olduğunu hatırladığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay K, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Genç doktorun şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sapık hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Fatma Ç., olay günü Çapa Tıp Fakültesinde nöbetçi olduğunu sabaha karşı 3:50 civarlarında evine gitmek üzere hastaneden çıktığını bu sırada peşine takılan sapığın apartmana kadar takip ettiğini ve kendisini defalarca taciz ettiğini belirtti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Olcay K. hakkında iddianame düzenlendi.

8 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

'Basit Cinsel Saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Olcay K., geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olcay K., mahkemede olay gününü hatırlamadığını söylerken doktor Fatma Ç., taciz sırasında sapığın kaçmaya çalıştığını sokaktan geçen 3-4 kişilik grubun yakaladığını polis gelene kadar sapığı darp ettiklerini anlattı. Mahkeme yapılan yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçu işlediğini, suçun işleniş şekli ve pişmanlık hali içerisinde bulunmamasını da dikkate alarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı
Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Psycho, 3. Sayfa, Güncel
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Yorumlar (5)
MEKANCİ:8 yil abi cok vermisiniz bee laaa bu sizin kardesiniz ablaniz olabilir gozuyle ceza verin yazik laa harbiden
Cevap Yaz 0 0
KÂMİL İNSAN:CİNSEL İSTİSMAR suçlarına çok ağır cezalar şart. En az müebbet ve İDAM şart.
Cevap Yaz 4 53
GURBETCİ:Yaw hehe cok beklersin. Adam boyle sapiklari disari saliyor, idam sozu vermisti, hala yok. Sen daha ne yaziyorsun. Boylelerine af, elestirenlere ise ceza. Iste gercekler bunlar!
5 22
WWWWWWWW:Bununda aftan çıkarırlar baltacı bıçakçı cakicinin afigibi af ederler merak etmeyin
Cevap Yaz 8 32
MARSLI:Zaten çıkmıştır suç tarihi eski olduğu için
2 16

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