Haberler » Güncel » Kadın doktoru yol ortasında darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haber

Kadın doktoru yol ortasında darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

EYÜPSULTAN'da yol ortasında kadın doktor Ş.A.'yı trafikte darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.H.B, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

19.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:28 Kadın doktoru yol ortasında darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

EYÜPSULTAN'da yol ortasında kadın doktor Ş.A.'yı trafikte darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.H.B, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Kadın doktor Ş.A.'nın yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edilmesi üzerine  Eyüpsultan Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli H.H.B.  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli H.H.B.'nin, müracaat savcılığınca ifadesi alındı. Şüphelinin, kadın doktorla yaşadığı olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Savcılık, şüpheli H.H.B'nin "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli H.H.B. sorgusunda, emniyette ifade verdiğini belirterek suçlamayı kabul etmedi. Hakimlik kuvvetli suç şüphesi, somut delilerin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüpheli H.H.B'nin tutuklanmasına karar verdi. 

DARP ETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

H.H.B'nin avukatı, müvekkilinin emniyetteki ifadesine göre şikayetçi doktor Ş.A.'nın Haliç Köprüsü üzerinde korna çalıp el hareketleri yapması üzerlerine aralarında tartışma çıktığını, karşılıklı itişme kakışma olduğunu ve kadını darp etmediğini söylediğini belirtti.  



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haber
14:48   Çatak'ta kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi - Haber
14:48   Nizip Belediye Başkanı Sarı TOKİ projesini anlattı - Haber
14:48   Kurtalan'da proje hazırlama eğitimi - Haber
14:47   TÇMB Antalya'da beton yol ve uygulamalarını anlattı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:54:22