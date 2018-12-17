Kadın Doktorun Darp Edilmesine Tepki Gösteren Grup, Doktor Tarafından Protesto Edildi

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını temsil eden çok sayıda STK üyesi, kadın doktorun hastası tarafından darp edilmesini basın açıklamasıyla protesto etmek istedi. Basın açıklaması yapıldığı sırada bir doktor, "Şov yapmayın" diyerek toplanan STK üyelerine tepki gösterdi.Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını temsil eden sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, hastane bahçesinde toplanarak önceki akşam mesai çıkışı evine gitmek için arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Ebru Kılıç G.'nin, A.S. isimli hasta tarafından darp edilmesini protesto etti. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Sağlık ve Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Sağlık-SEN, Sağlık-SEN ve Şanlıurfa Aile Hekimleri temsilcisi ile üyeleri katıldı.Hastanede çalışan doktor basın açıklamasını protesto ettiBasın açıklaması devam ettiği sırada araya giren Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde görevli Uzman Doktor Murat Çınarsoy, "Şov yapmayın" diyerek STK'lara tepki gösterdi. Bir doktor arkadaşının kafasında kiremit kırıldığını, o zaman da aynı açıklamaların yapıldığını söyleyen Doktor Çınarsoy, "Temmuz ayında aynı şekilde, Türk Tabipler Birliği toplantı yaptı. Yasadan herhangi bir sonuç alınmıyor dedi. Bundan sonraki aşama nedir arkadaşlar. Dayak yemekten bıktık. Lafı bırakın, ne yapacaksınız onu söyleyin. İnsanlar ölüyor. Basın açıklamanızı yapıp dağılıyorsunuz. Artık yeter, basın açıklaması istemiyoruz, siyaset istemiyoruz, çözüm istiyoruz" dedi. Açıklamayı yapanlar ise "Hatayı kendinizde arayın, bin 500 kişinin çalıştığı hastanede burada 50 kişi var. İnsanlar kendi haklarını aramıyorsa kimseyi kusurlu bulamazsınız. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" diye cevap verince tartışma yaşandı. Karşılıklı suçlamaların ardından kalabalığı protesto eden doktor olay yerinden ayrıldı. Basın açıklamasını tamamlayan grup ise daha sonra dağıldı. - ŞANLIURFA