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Kadın eğitmenden futbola bilimsel yaklaşım

Isparta Gençlerbirliği Futbol Antrenörü ve SDÜ Spor Bilimleri Öğrencisi Emine Çildan, zihinsel öğrenmenin futbolda tekniğe etkisini ölçmek için Danışmanı Aydın Karabulak'ın FUTTEK (Teknik Test) çalışmasını uyguladı.

12.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:06Kadın eğitmenden futbola bilimsel yaklaşım
Antrenörü ve SDÜ Bilimleri Öğrencisi Emine Çildan, zihinsel öğrenmenin futbolda tekniğe etkisini ölçmek için Danışmanı Aydın Karabulak'ın FUTTEK (Teknik Test) çalışmasını uyguladı. Isparta'nın tek kadın eğitmeni olan Çildan, bilimin ışığında futbol çalışmasında öğrencilerine bir takım testler uyguladı. En iyi derece ise sporculardan Barlas Parmaksız tarafından kaydedildi.

Türk Futbolu'nun, kurtuluşunun altyapı olduğunu ve bilim ışığında futbolla da başarı yüzdesinin artacağını dile getiren Çildan, kendisini sürekli yenilediğini ve gelişen-değişen dünyada teknoloji de takip ettiklerini ifade etti. - ISPARTA

Gençlerbirliği, Isparta, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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