Kadın Eliyle Çermik'i İhya Edecek (1)

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:11

NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın Çermik ilçesine atanan Kaymakam Nazlı Demir, ilçede turizmi geliştirmek, eğitim seviyesini yükseltmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğup büyüyen ve çocukluk hayali kaymakamlık mesleğine bir süre önce adım atan Nazlı Demir, üçüncü görev yeri olan Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde de güzel çalışmalar gerçekleştirmek için kolları sıvadı.Kaymakam Demir, ilçede turizmi geliştirmek, eğitim seviyesini yükseltmek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.Sık sık çarşı, pazar, esnaf, okul ve köy ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Demir, güler yüzlü ve cana yakın davranışlarıyla kısa sürede vatandaşın sempatisini kazandı. Vatandaşlar, ziyaretlerinde sorunlarını dinleyen, kendileriyle sohbet eden Demir'in ilçeye atanmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.Göreve başladıktan sonra kaymakamlığı ziyaret eden kadınlarının sayısında artış yaşanırken, Demir kendisini ziyaret eden kadınların sorunlarını elinden geldiğince çözmeye çalışıyor."İlçenin ilk kadın kaymakamı olma onuruna eriştik"Kaymakam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çermik'in üçüncü görev yeri olduğunu, Kayseri'nin Felahiye ilçesinden yaklaşık iki ay önce ilçeye atandığını söyledi."Çermik ilçesinin ilk kadın kaymakamı olma onuruna eriştik. Yaklaşık 2 ay önce tayin oldum. Bu süre zarfında ilçemizi tanımaya, vatandaşımızla kaynaşmaya çalıştık. Bundan sonra da ilçemiz için çeşitli projeler üretmeyi hedefliyoruz." diyen Demir, bölgenin geleneksel yapısını sevdiği için büyük bir memnuniyetle ilçeye geldiğini belirtti.Olumsuz bir yargı ile gelmediğini hatta daha çok seveceğini ve insanlarla daha çok kaynaşacağını düşünerek geldiğini kaydeden Demir, ilçede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu aktardı.Demir, şöyle konuştu:"Zaten Güneydoğu'yu kendim istemiştim. Geldiğimiz günden bu yana da ilçe halkı ilk defa bir kadın kaymakam gelmesini çok olumlu karşıladı. Gerek çarşıda pazarda vatandaşla olan sohbetimizde gerek kadınlarla olan sohbetlerimizde bir memnuniyet olduğunu görüyoruz. Şu anda gayet mutluyum. Geçmişte terör olaylarının yoğun yaşanmasından dolayı bir ön yargı oluşturmuş ama buraya gelip gezince burada böyle şeylerin yaşanmadığını anlatınca ön yargı kırılıyor. Diyarbakır'ın şu anki ortamı huzurlu ve güvenli. İnşallah çok daha iyi olacak.""Herkes gece yarısına kadar dışarıda"Türkiye'nin her bölgesinden insanların kaplıca için Çermik'e geldiğine işaret eden Demir, "İnsanlar kaplıca için gönül rahatlığı ile geliyor. Burada herkes gece yarısına kadar dışarıda. Gelenler huzurlu ve güvenli bir ortam olduğunu görüyor. Burada çok huzurlu bir ortam var." dedi.Kadınlar için kooperatif projesiAnadolu insanının her yerde çalışkan olduğunu, özellikle kadınların hem evde hem işte hem de tarlada çalıştığını anlatan Demir, kadınların aile ekonomisine katkı sağlayacak pek çok değer ürettiğini aktardı.Kadınların yaptıkları yöresel gıda ürünleri ve el işleriyle aslında bir şekilde üretimin içinde olduklarına işaret eden Demir, kadınlara istihdam ve düzenli gelir sağlanması için kooperatif kurmayı hedeflediğini söyledi.Böyle bir çalışma ile yöresel değerlerin de gün yüzüne çıkacağını dile getiren Demir, bununla ilgili proje hazırlanması için proje ekibi oluşturduklarını bildirdi.Demir, "Zaman içerisinde AB fonları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Kırsal Kalkınma Projeleri, Karacadağ Kalkınma Ajansının desteklerinden yararlanarak, hükümetin de desteğiyle ilçemizde güzel projeler uygulayacağız." diye konuştu.-"Çocuklarına örnek gösteriyorlar"Pazara çıktıklarını, esnafı ziyaret ettiklerini ifade eden Demir, şöyle dedi:"Kadınlarla karşılaştığımızda şaşırıyorlar, sarılıyorlar, öpüyorlar, 'çok mutlu olduk' diyorlar. Bir kadını böyle görmek onları mutlu ediyor. Şimdi özel konularını bile bizimle paylaşabiliyorlar. Çok rahat gelip dertlerini, sıkıntılarını anlatabiliyorlar. Temas kurma arzuları aslında ne kadar memnuniyet duyduklarını da gösteriyor. Bir özlem var. Çocuklarına örnek gösteriyorlar. Kadınlar için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel tepkiler alıyoruz."Kadınlar özel durumlarını bile paylaşabileceklerine inandıkları için kaymakamlığa daha çok gelmeye başladığını anlatan Demir, şöyle devam etti:"Göreve başladıktan sonra gelen kadınların sayısında artış oldu. Geldikleri zaman da mümkün olduğunca onlarla görüşmeye çalışıyoruz. Ailevi sorunlarından, kişisel sorunlarına kadar her şeyi paylaşıyorlar. Geldiğinde sarılıp öpenler, 'bu kapı bize her zaman açık.' diyenlerin sayısı fazla. Biz de bundan memnunuz. İstiyorum ki Anadolu kadını hiç çekinmeden gelip kapımızı çalsın. Biz de elimizden geldiğince onların derdine derman olalım."Eğitim oranı yüksekÇermik'in okullaşma oranı çok iyi bir durumda olduğunu, üniversiteye giden öğrenci sayısına baktıklarında bunu çok rahat görebildiklerini vurgulayan Demir, ilçede ziyaret ettiği okullarda kız öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu bildirdi.Demir, hedeflerinin kız çocuklarının hepsini üniversiteye taşıyacak bir çalışma yapmak olduğunu, bunun için de bir eğitim planlaması yapacaklarını işaret etti.- Kaplıcalara yoğun talepÇermik'in doğal, kültürel ve tarihi özellikleriyle bölgenin incisi niteliğinde olduğunu belirten Demir, kaplıcaların yoğun talep gördüğünü söyledi.Çermik'in turizm kapasitesini geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak, kalifiye eleman ihtiyacını gidermek ve ilçeyi daha iyi tanıtmak için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Demir, "Sayın Valimizin desteğiyle de kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız var ayrıca Diyarbakır'da insanların misafirperver, çok sıcak ve samimi. Siz nasıl yaklaşırsanız öyle bir karşılık alıyorsunuz. Herkesi buraya bekliyoruz. Çermik herkesi ağırlayacak kapasiteye sahip." dedi.Halk memnunVatandaşlardan İbrahim Turan, Kaymakam Demir gelmeden önce onun hakkında çok güzel şeyler duyduklarını, Demir'in göreve başlamasının hemen ardından vatandaşlarla kaynaştığını anlattı.Demir'in güzel çalışmalar yürüttüğünü belirten Turan, "Vatandaşlarla iç içe. Ondan çok memnunuz." diye konuştu.Hatice İşsizoğlu ise kadın kaymakamın ilçedeki kadınlar için avantaj olduğuna işaret ederek, "Kaymakamımız aktif bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle çok memnunuz. İnşallah ilçemize güzel bir şekilde katkıları olacak." dedi.