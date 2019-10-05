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Kadın emeğine destek

Ankara'nın Ayaş ilçesi Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

05.10.2019 18:11Kadın emeğine destek
Ankara'nın Ayaş ilçesi Akkaya köyünde kadınların ürettiği 6 bin 300 kilogram salça, EGO Genel Müdürlüğü mutfağında kullanılmak üzere satın alındı.

EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile görüşerek el sıkışan Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, kadın üreticilere desteğinden dolayı teşekkür etti ve şöyle konuştu:

"2007 yılında kadın çiftçilerle birlikte kooperatifi kurduk. Biz çiftçi, üretici kadınlar olarak tarlada yetiştirdiğimiz domateslerin piyasaya göre zaman zaman ziyan olması, tarlada kalması sebebiyle bir salça tesisi kuralım istedik. Bunun üzerine çalışmalar yaptık, proje hazırlığımız oldu. Geçen yıl ilk olarak deneme üretimimizi yaptık. Bu yıl ise seri üretime geçtik. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hikmetullah Evrensel ile de görüşmelerimizi yaptık. EGO Mutfağına salçalarımızı en kısa sürede göndereceğiz inşallah." - ANKARA

Ankara, Ayaş, Güncel

Kaynak: İHA

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