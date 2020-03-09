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Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu

SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadın Emekçiler' temalı bir eğitim gerçekleştirildi.

09.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:52
Kadın emekçiler öğrenciler ile buluştu
SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadın Emekçiler' temalı bir eğitim gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kadın Emekçiler' temalı bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Ferrero şirketi çalışanları Sosyal Sorumluluk Uzmanı Selda Yıldız ve Ziraat Mühendisi Nur Noyan tarafından düzenlenen eğitime Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak ve öğrenciler katıldı.

Eğitimde Ferrero'nun bölgede gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerin yanı sıra kadın ve çocuk işçiliği, kişisel koruyucu donanım kullanımı, genç fındık üreticiliğinin sürdürülebilirliği, öğrenci çalışmaları, zirai ilaç ve gübre kullanımı, çevre sağlığı ve zirai ilaç kalıntıları hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda şirket temsilcileri tarafından öğrencilere çeşitli materyallerden oluşan eğitim seti hediye edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sakarya, Akyazı, Güncel
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