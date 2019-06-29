29.06.2019 00:50
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Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu

Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu İki ailenin kavgasında taş ve sopalar havada uçuştuŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kadın, erkek ve çocukların da karıştığı kavga kameralara yansıdı.

Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu
İki ailenin kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da kadın, erkek ve çocukların da karıştığı kavga kameralara yansıdı. Toplam 6 kişinin yaralandığı kavgada eline sopayı alan bir birine saldırdı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre geçimlerini düğünlerde davul çalarak sağlayan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya kadın ve çocuklar da katıldı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga cep telefonuyla kaydedildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri güçlükle ayırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kadın erkek demeden eline sopayı alan kavgaya tutuştu
Kaynak: İHA
Şanlıurfa , kavga , 3. Sayfa

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