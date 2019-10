"Kadın Erkek Eşittir Nokta" konferansı

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan her türlü etken ve ön yargıyla mücadele amacıyla kurulan Yanındayız Derneği'nce "Kadın Erkek Eşittir Nokta" temalı konferans düzenlendi.Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve cinsiyet eşitliği, eşit eğitim imkanlarının sağlanması ile çocuk istismarının önlenmesi konularının ele alındığı konferansta, toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi.Ger, konferansta yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi birçok alanda ortaya çıktığını söyledi.Erkekleri hedef alarak erkeklerle birlikte başta kadına yönelik şiddetin sonlandırılması için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ger, bundan hareketle Mayıs 2018'de 40 erkeğin öncülüğünde derneği kurduklarını, erkeklerin aktif katılımlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.Ger, 1,5 yılı aşkın süredir aktif olarak çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bugün 90 kişiye ulaşan Yanındayız Derneği olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet tamamen ortadan kalkana kadar sesimizi yükselteceğiz. Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için 'Kadınların yanındayız.' diyeceğiz. Kısaca hayatın her alanında erkeklere tanınan fırsatların tamamı kadınlara da tanınsın diye 'Yanındayız.' diye haykıracağız."Dünya çapında cinsiyet eşitliğini sağlamak ve bu mücadeleye erkeklerin katılımını artırmak amacıyla 22 yıl önce Brezilya'da "Promunda" oluşumunu kuran Gary Barker de toplantıya gönderdiği video mesajında, erkeklerin kadınlarla birlikte, kadına yönelik şiddetin sonlanması için çalışması ve şiddetin söz konusu olduğu her an buna tepki göstermesi gerektiğini belirtti.Konferansın "Berber Dükkanı Sohbeti" bölümde ise dernek üyeleri Murat Yeşildere, Ferhat Boratav ve Bahadır Erdem, "Erkek Terörüne Karşı Sıfır Tolerans" başlığı altında toplumda kadına yönelik şiddet konusunda mesajını paylaştı."Kadın Dostu Şirketler Konuşuyor" bölümünde de bazı şirketlerin yetkilileri, kadın çalışan sayısının artırılması, babalık izni uygulaması, denizcilik sektöründe kadının yeri ve şirketlerde kadın dostu uygulamalarla ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Arslanköy Tiyatro Topluluğu'nun kısa bir oyun sergilediği konferansın "Sporda Kadın Başarısı" bölümünde ise kadın sporcular başarılarının sırlarını anlattı.