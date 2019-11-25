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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor

Farklı siyasi partilerin yer aldığı dosyamızda, KEFEK’in MHP’li temsilcisi Nevin Taşlıçay’ın kadına yönelik şiddete dair görüşlerine yer veriyoruz.

25.11.2019 07:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 07:24Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan MHP'li Taşlıçay kadına yönelilk şiddeti değerlendiriyor
25 Kasım günü her yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor. 'de ise yeni Özgecan Aslan, Münevver Karabulut cinayetleri yaşanmaması için daha etkin ve hedefe yönelik yasal ve uygulama çalışmaları yapılması ilgili tüm taraflardan ortak çağrı yapılıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de sadece ekim ayında 36 kadın öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019'da öldürülen kadın sayısının 299 olduğunu, cinayetlerin yüzde 72,8'inin evde işlendiğini ve faillerin yüzde 95'inin eş, partner ya da akraba olduğunu belirtti.
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Münevver Karabulut, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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