Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından bakanlıklarda eşitlik birimlerinin kurulması talep edildi.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? Naci Ağbal başkanlığındaki heyet katıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Komisyon Başkanlığının önerilerinin 11. Kalkınma Planı'na yansıtılması ve bu çerçevede kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ve cinsiyet kodu konularında komisyonu bilgilendirdi.

Toplantının açılışında konuşan Kalsın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının, mayıs ayında yapılan toplantıda 11. Kalkınma Planı için Komisyon Başkanlığınca yapılan önerilerin önemli ölçüde plana dahil edildiğini belirterek, bu nedenle Naci Ağbal'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? Ağbal, KEFEK'in çalışmalarına önem verdiğini belirterek, Program Bütçe çalışmalarında belli bir noktaya geldiklerini ancak bu konuda Komisyon Başkanlığının katkılarını almak istediklerini söyledi.

Ağbal, bakanlıkların kadına temas eden noktalarda daha fazla alt program, proje ve faaliyet üretmelerini teşvik etmek istediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sunumlar yapıldı

Ağbal'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilileri tarafından "11. Kalkınma Planında Kadın Başlığının Yeri", "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme", "Program Bütçe" konulu sunumlar yapıldı.

Başkanlık tarafından yapılan "11. Kalkınma Planında Kadın Başlığının Yeri" başlıklı sunumda, KEFEK'in önerileri neticesinde 11. Kalkınma Planı ve 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan maddelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme" başlıklı sunumda bu konuda yabancı ülkelerdeki uygulamalara ilişkin Komisyona bilgi verilerek, ülkelerin büyük çoğunluğunun performans belirleme sürecinde cinsiyet perspektifini uyguladığına dikkat çekildi.

"Program Bütçe" konulu sunumda ise "Program Bütçe" reformu kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 68 programdan birinin "Kadının Güçlenmesi" programı olduğu bildirildi.

Sunumda, "Türkiye'de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme ve planlamanın uygulanması projesi" de yer aldı

Bakanlıklarda "eşitlik birimi" talebi

Sunumların ardından Komisyon Başkanı Kalsın, bakanlıklarda "eşitlik birimleri"nin kurulmasını talep etti.

Öte yandan Kalsın, kadın istihdamını teşvik edecek firmalara Dünya Bankasından sıfır faizli kredi imkanı tanınmasına destek istedi.

Muhalefetten "Toplumsal cinsiyet eşitliği" eleştirisi

Komisyon Başkanvekili ve CHP Milletvekili Candan Yüceer, 10. Kalkınma Planı'nda yer alan "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramının 11. Kalkınma Planı'nda yer bulmadığını eleştirerek, hedeflerinin toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu, kadın erkek eşitliğinin bir hak olduğunu söyledi.

Komisyonun CHP ve HDP'li üyeleri de söz alarak "Toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramının 11. Kalkınma Planı'nda yer almamasını eleştirdi.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, eylem planında tarımda kadın girişimciliğini desteklenmesiyle ilgili maddeler olduğunu ancak kadın girişimciliğini destekleyen bir madde görmediğini belirterek, "Kadından almalı memleket kazanmalı" isimli projelerini hatırlattı ve bu konuda nokta atışlı kararlar beklediklerini ifade etti.

"Her kavramın içi sonuna kadar doludur"

Toplantı sonunda komisyon üyelerinin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? Naci Ağbal, sürecin dinamik bir süreç olduğunu ve komisyonun çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Hiçbir alanda geriye giden bir anlayışın parçası olmadıklarını kaydeden Ağbal, hazırlanan bütün plan ve programların hükümetin siyasal dökümanları olduğunu belirtti.

Hükümetin planları ve programlarındaki bütün ifadelerin ve kavramların bilinçli olarak seçildiğinin altını çizen Ağbal, "Hepsi Türkiye'yi daha ileri taşımak, Türkiye'de toplumsal kesimde kadının daha ileri noktalara gelmesini sağlayacak kavramlardır. Bütün bu kavramlar seçilirken dünyadaki gelişmeler, genel yönelimler, kavramlardaki değişmeler, bütün bunlar dikkate alınarak oluşturulmuştur." dedi.

Kavramların çok hızlı değiştiğine, geliştiğine dikkati çeken Ağbal, "Well being budget" kavramına işaret etti.

Kavramların önemli olduğunu aktaran Ağbal, "Her kavramın içi sonuna kadar doludur. Sizin o kavramı nasıl doldurduğunuzla, benim o kavramı nasıl doldurduğum aynı değildir zaten. Toplumdaki farklılık buradadır." diye konuştu.

"Program Bütçe, cinsiyete dayalı bütçe bir amaç değildir, araçtır"

Ağbal, "Hiçbir tanım, hiçbir kavram diğer kavramdan daha önemli değildir. 10. Kalkınma Planı'ndaki, 11. Kalkınma Planı'ndaki tüm tercihler bilinçli ama ileriye dönük tercihlerdir. 11. Kalkınma Planı çalışmalarını yürütürken, 10. Kalkınma Planı'nda ifade edilen aşamanın çok ilerisine geçmiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun dinamik bir süreç olduğunu vurgulayan Ağbal, Program Bütçe yolculuğunun içinde kadına dair alt programların sayısının artırılması, içeriklerinin zenginleştirilmesi göstergesinin önemine değindi.

Alt programlarının içeriklerinin zenginleştirilmesi gerektiğini ifade eden Ağbal, "Program Bütçe, cinsiyete dayalı bütçe bir amaç değildir, araçtır. Bir aracı amaç haline getirmemize gerek yok. Bu önemsediğimiz aracın çok önüne geçen uygulamaları, AK Parti hükümeti hayata geçirdi." diyerek eleştirilere yanıt verdi.

Bütçeleme konusunun, hükümetin uygulamaları, plan, program ve icraatların gerisinden geldiğini belirten Ağbal, "Onu yakalama çabası içerisindeyiz." dedi.

Ağbal, Komisyon Başkanlığının yönlendirmelerine ve projelerine açık olduklarını söyledi.

11. Kalkınma Planı'nın tematik bir plan olduğunu vurgulayan Ağbal, "Biz kadın ve erkeği ayırmadık 'insan' dedik. Bunlar siyasi ve politik kavramlardır. Her birisi kıymetli kavramlardır. Bizim görevimiz bütün bu kavramların içerisinin doldurulması." diye konuştu.

Toplantıda, komisyon üyeleri tarafından öneri, görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA