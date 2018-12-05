Kadın-Erkek İlişkilerine Farklı Bir Bakış!

Nobel Edebiyat ödüllü İtalyan oyuncu, yönetmen - yazar Dario Fo ve birlikte birçok oyunu yazıp oynadıkları Franca Rame'nin "Açık Aile" adlı oyunu eprimiş evlilik kurumuyla birlikte yeni bir biçim alan kadın-erkek ilişkilerini masaya yatırıyor. Kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin kaynaklarını acımasız bir mizah diliyle sahnede didik didik ediyor.

Oyun konusu:

Birçok orta sınıf evliliklerinde, belli bir süre sonra baş gösteren aldatma-aldatılma sorunuyla başlıyor. Koca kendisine sürekli yeni sevgililer bularak karısını aldatır, kadın da bu duruma tepki olarak trajikomik intihar girişimlerinde bulunur. Koca, ilişkilerde devrim yapmak(!), sistemin dayattığı ilişki kalıbını kırmak için kadını "açık" bir ilişkiye ikna eder. Yani iki taraf da istediği zaman istediği ilişkiye rahatça girebilecektir. Öngörülmeyen bir "Erk"in ortaya çıkmasıyla ikiyüzlü ahlakçılık tüm çıplaklığıyla ve komikliğiyle ortaya çıkar. Adamın poligami önerisi, söylediği gibi kadınla eşitlenmek için değil, kendi hareminin sefasını sürmek içindir.

Yönetmen Dersu Yavuz Altun "Mizah ciddi bir iştir"sözünün sahnede karşılığını arıyorsanız Dario Fo ve Franca Rame 'nin Açık Aile oyunuyla yolunuz kesişmek zorunda. "Gülerken düşündürmek" , "Eğlenirken eğitmek " gibi altı doldurulmazsa havada kalacak klişelerin gerçek karşılığını bu ikilinin yaptığı tüm işlerde görebilirisiniz. Bir tiyatro emekçisi olarak aynı gezegende yaşamış olmaktan onur duyduğum iki sanatçının "söz" lerinin Türkiye sahnelerinde yankılanması beni başlı başına mutlu eden bir olay'' dedi.