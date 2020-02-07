Kadın FIFA Hakem Kampı tamamlandı

MHK Hakem Gelişim Programlarının bir parçası olan ve Kadın FIFA Hakemlerinin başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlenen Gelişim Kampı tamamlandı.



TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampta kadın FIFA hakemlerin yaptıkları antrenmanların yanı sıra mücadeleler, disiplin uygulamaları, elle oynamalar ve VAR konusunda eğitimler aldı; beslenme ve antrenman teknikleri konusunda bilgilendirildi.



MHK Başkanı Zekeriya Alp ile MHK Üyesi M. Zihni Aksoy da kampa katılarak çalışmaları takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA