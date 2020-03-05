Kadın Filmi

Kadın belgeseli, 50 farklı ülkeden 2000 kadına kulak veren dünya çapında bir proje. Bu kadar geniş çaplı olmasının yanı sıra insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor. Bu belgesel, kadınların tüm dünyada maruz kaldığı adaletsizliklere ışık tutmak için bir fırsat; ancak Kadın’ın daha çok altını çizmek istediği şey kadınların içsel gücü ve karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen dünyayı değiştirebilme kapasiteleri. Kadınların seslerinin daha fazla yankı bulduğu bu yeni dönemde, belgeselin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek...Yönetmen:
Anastasia Mikova, Yann Arthus-BertrandSenaryo:
Yann Arthus-Bertrand, Anastasia MikovaFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
WomanYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
İngilizce, Fransızca, İspanyolcaFilmin Süresi:
105 dk.Vizyon Tarihi:
08.03.2020 Kadın Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.