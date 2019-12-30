Haberler » Spor » Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı - Spor

Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkentspor, 3. Lig 3. Grup'ta 7. maçını da kazandı.

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı
'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkentspor, 3. Lig 3. Grup'ta 7. maçını da kazandı. BESEM'i konuk eden Horozkent, müsabakadan 8-0 galip geldi.

Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Horozkent Kadın Kulübü, 7. haftada İzmir ekibi olan Karşıyaka Beden Eğitimi ve Eğitim Merkezi'ni (BESEM) Şirinköy Stadı'nda konuk etti. Horozkentspor, 6. dakikada Rabiya İsgi'nin kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan bulduğu pozisyonda attığı golle 1-0 öne geçti. 15. dakikada Elif Duru'nun gol ile fark 2'ye yükseldi. 22. dakikada kaptan Huriye Selçik, farkı 3'e yükseltirken, 24. dakikada Rabiya İsgi, bir kez daha sahneye çıktı ve rakibine çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 31. dakikada ise Elif Duru, kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti ve ilk yarı 5-0 sona erdi.

İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden Horozkentli oyuncular, 57'de Sude Karabuğa, 80'de Seda ve 90. dakikada da Özge Tosun'un attığı gollerle rakibini 8-0 yenmeyi başardı. 7'de 7 yapan Denizli ekibi, grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Yeşil-siyahlı ekip, 8. haftada 5 Ocak Pazar günü Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. - DENİZLİ

Karşıyaka, Denizli, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03   Son Dakika | Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Spor
15:56   Bakan Kasapoğlu, Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu - Spor
15:56   Murat Germen'den büyük başarı - Spor
15:48   İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek - Spor
15:44   Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi - Spor
15:12   Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi - Spor
14:49   Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi - Spor
14:25   İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı - Spor
14:10   MHK Başkanı Zekeriya Alp, Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek - Spor
12:54   Ünal Karaman'ın ayrılığının arkasında, Trabzonspor'un Felix Magath ile görüşmesinin olduğu ortaya çıktı - Spor
30.12.2019 16:21:51