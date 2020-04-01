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Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı

- Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı İsveç 1. Kadın Futbol Ligi (Damallsvenskan) takımlarından Kristianstad DFF futbolcuları koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ziyaretçilerle görüşmesi yasaklanan yaşlılar için huzurevinin önünde antrenman yaparak, huzurevi sakinlerine moral verdi.

01.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:02

- Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı

STOCKHOLM - İsveç 1. Kadın Futbol Ligi (Damallsvenskan) takımlarından Kristianstad DFF futbolcuları koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ziyaretçilerle görüşmesi yasaklanan yaşlılar için huzurevinin önünde antrenman yaparak, huzurevi sakinlerine moral verdi.

İsveç 1. Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Kristianstad DFF futbolcuları, koronavirüs salgını döneminde yaşlı vatandaşlarını unutmadı. Kadın futbolcular, koronavirüs salgını sebebiyle ziyaretçi girişine izin verilmeyen huzurevlerinin önünde yaşlı vatandaşlara moral vermek amacıyla müzik eşliğinde antrenman yaptı. Kadın futbolcuların yaptığı çalışmayı ilgi ile izleyen huzurevi sakinleri, müzik eşliğinde güzel dakikalar geçirdi. Lig maçlarının ertelenmesinden sonra antrenmanlarının bazılarını sosyal projeler doğrultusunda yaptıklarını söyleyen takım kaptanı Alice Nilsson, "Daha önce planlanmış bir çok sosyal projemiz vardı. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Biz de huzur evlerinin önünde ziyaretçi gelmeyen yaşlı insanlara moral vermek için böyle bir uygulama başlattık" ifadelerine yer verdi.

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Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Futbol, Spor

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Kadın futbolcular, huzurevi önünde antrenman yaptı
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