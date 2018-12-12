Kadın Futbolcularda İşler Yolunda Değil

Kadınlar 1. Ligi Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde işler yolunda gitmiyor.
Geçen Pazar günü Diyarbakır
'da oynana maçta Konak Belediyespor
'a 2-0'lık sonuçla mağlup olan yeşil kırmızılı beyazlı takımda, kötü gidiş devam ediyor. Ligde oynadığı 6 lig maçından biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Diyarbakır temsilcisi, 7 puanla ligin 7'nci sırasında yer alıyor. Lige deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı KDZ Ereğli Belediyespor
maçıyla başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci lig maçında İstanbul
temsilci Kireçburnu'nu 3-1'lik sonuçla dize getirdi. Bu maçtan sonra oynadığı hiçbir maçı kazanamayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, 4. hafta maçını hükmen kazandı. Trabzon
İdmanocağı'nın Diyarbakır'a gelmemesi nedeniyle karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanan Amed Sportif Faaliyetler, İstanbul Ataşehir
Belediyespor'a 3-0'lık sonuçla teslim oldu. En farklı yenilgisini Hakkari
Gücüspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta da sahasında Konak Belediyespor'a 2-0'lık sonuçla teslim oldu.
Bu haftaki rakip Beşiktaş
Bu hafta sonu, lig lideri ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, zorlu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde moralsiz bir şekilde sürdürüyor. İki futbolcunun sakat olduğu takımda, çalışmalar Cuma günü tamamlanacak. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, 16 Aralık
Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a cumartesi günü gidecek. Beşiktaş'ın 14 puanla lider olduğu grupta, ikincilik koltuğunda İzmir
Konak Belediyespor bulunuyor. 13 puanlı Konak Belediyespor'u, 12 puanlı Ataşehir Belediyespor takip ediyor. Puanların bir birine yakın olduğu ligde, KDZ Ereğli Belediyespor 11 puanla dördüncü ve 10 puanlı ALG Spor ise beşincilik koltuğunda yer alıyor. 7 puanlı Hakkari Gücüspor 6 ve Amed Sportif Faaliyetler 7'nci sırada yer aldığı ligde 6 puanlı iki takım bulunuyor. Bu takımlardan Kireçburnu 8'nci ve Fatih
Vatanspor 9'ncu sırada bulunuyor. Oynadığı 6 maçtan hiç puan alamayan ve Diyarbakır'daki maça gelmeyen Trabzon İdmanocağı da -3 puanla ligin son sırasında yer alıyor. - DİYARBAKIR
Konak Belediyespor,Diyarbakır
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:57