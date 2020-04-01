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Kadın futbolunda Kumsal Yıldız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

01.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:01
Kadın futbolunda Kumsal Yıldız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TFF Kadınlar 3'üncü Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor Kulübü'nün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3'üncü Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


- Bursa
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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Bursa, Spor
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Haberler ›› Spor ››Kadın futbolunda Kumsal Yıldız, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor
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