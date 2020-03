Kadın girişimci "elinin hamuruyla" istihdam dağıtıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimcilik desteğiyle bir gecekonduda 10 kilo unla başladığı yufka açma işini büyüten ve sağlıklı cips üreten Marziye Erdoğan, imalathanesinde şu an 10 kadına istihdam sağlıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğünün Erasmus Programı kapsamında başlattığı "İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Başlangıcında Olan Kadınlar İçin Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme Projesi", kendi ayakları üzerinde durmak isteyen fakat bunu nasıl yapacağını bilemeyen kadınlara umut oldu.İş fikirlerini büyütmekten girişimcilik eğitimlerine kadar her aşamada desteğin sağlandığı proje sayesinde yaşamı değişen kadınlardan biri de 50 yaşından sonra kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan Marziye Erdoğan."Bir gecekonduda 10 kilo unla yufkacılığa başladım"Üç çocuk annesi Erdoğan, 2014'te ailesiyle ekonomik sıkıntılardan geçtikleri dönemde başlayan ve büyüyerek başka kadınlara da istihdam kapısı aralayan girişimcilik serüvenini, AA muhabirine anlattı.Ailesine maddi katkı sağlamak amacıyla çevresinde çok beğenilen yufkalarını satmaya karar verdiğini anlatan Erdoğan, "Bir gecekonduda 10 kilo unla yufkacılığa başladım. Bir yıl devam etti. Pazarlarda satıyordum. Yufkalarım talep görünce Nisan 2015'te resmiyete geçtim." diye konuştu.Ardından bu işi geliştirebilmek için çabaladığını, KOSGEB'den o dönem aldığı 35 bin lira hibe desteğiyle iki ocaklı bir yere geçtiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projesine dahil olup bir yıl girişimcilik eğitimi aldım. Bu eğitimler kapsamında İtalya'ya gittim. Farklı ülkelerden gelen kadın girişimcilerle birlikte 10 gün süreyle çalıştay yapıldı. Oradan dolu dolu döndüm. Bir girişimci nasıl olunur, iş yeri nasıl ayakta tutulur, hepsini öğrenmiştik. Döndükten sonra iki ocaklı eski dükkanımda devam ettim. Yufkamız beğenildi, müşterilerimiz arttı. Bu süreçte oğlumun, yufkalardan sağlıklı cips üretme fikrini de hayata geçirdim. Küçük dükkan hem yufkaya hem cips üretimine yetmeyince bu imalathaneye geçtik.""Özellikle kadınlarla çalışıyoruz"Marziye Erdoğan, yufka imalathanesinde özellikle kadınları istihdam ettiğini vurgulayarak, "İlk başladığımda 10 kilo unu alamazken benim kapıma şu anda tır geliyor. Yanımda çalışan 10 kadın evine ekmek götürebiliyor, en güzeli de bu zaten." dedi.Yufkadan cips üretimlerine ilişkin de Erdoğan, "Cipslerim, içinde zararlı hiçbir madde, katkı maddesi bulunmayan, tamamen doğal. Salçası dahi kendi yapımım, yağı çok az. Fesleğenli, zencefilli, bol baharatlı ve haşhaşlımız var. İçindeki tuz da kaya tuzu. İlgi çok güzel. Özellikle anneler ve iş yerinde atıştırmalık olarak almak isteyenler var. Hedefim sağlıklı cips üretimini büyüterek markaya dönüştürmek." açıklamasında bulundu.Sırada "e-ticaret" eğitimleri varAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü, "Sosyal Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme" projesi kapsamında KOSGEB ile imzaladığı protokolle girişimci kadınlar için "sosyal girişimcilik" eğitimleri ve mentor desteğini başlatacak, ardından da "e-ticaret" eğitimleri hayata geçirilecek.Girişimci ve girişimci adayı tüm kadınlar, e-Devlet üzerinden eğitimlerden faydalanabilecek ve böylelikle ürünlerini internet üzerinden satışa çıkarma imkanını da yakalayacak.Bu eğitimlerden yararlanmaya hazırlandığını dile getiren Erdoğan, "e-ticaret' eğitimleri benim için çok güzel bir fırsat. Eğitimi aldıktan sonra sağlıklı cipslerimi internet üzerinden daha geniş bir kitleye ulaştırma imkanım olacak. Bu eğitimi heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.Marziye Erdoğan, şöyle konuştu:"Devletimize, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, sağladığı bu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Özellikle kadın ve gençler için çok güzel projeler var. İlk eğitimimi de ikinci eğitimimi de Bakanlık sayesinde aldım. E-ticaret eğitimlerini de şimdi bu şekilde alacağım. Kadınlar bu fırsatları değerlendirmeli. Bir yerlere gelebilmek için risk almak, çaba göstermek, emek vermek gerekir. Kadınlar cesaretli olmalı. Her kadın başarabilir, kadın isterse olur."

Kaynak: AA