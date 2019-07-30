Kadın girişimci, eşinin desteğiyle tekstil atölyesi açtı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da yaşayan Selda Keskin, eşinin de desteği ile Ergani ilçesinde tekstil atölyesi açarak ilçedeki birçok kadına iş imkanı sağladı. Keskin, amaçlarının tekstil atölyesini büyüterek, daha çok kadına iş imkanı sağlamak olduğunu belirtti.



Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşinin de desteğini alan 3 çocuk annesi Selda Keskin, kentte tekstil atölyesi kurdu. İş yerinde ilçedeki işsiz kadınlara istihdam olanağı sağlayan Keskin, iş yerini büyütüp kadın istihdamını arttırmak istiyor.



3 yıl önce kendi işletmesini eşinin desteği ile açtığını belirten Keskin, işe 20 kişi ile başladıklarını şu an 80 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Keskin, "Eşimin deneyim ve tecrübelerinden yararlanarak yol almaya çalışıyorum tekstil hayatında. Kadınlara tavsiyem, evde oturmasınlar kendilerine bir meslek edinip çalışma hayatına dahil olsunlar ve bütün kadınlara kapımız açıktır" dedi.



"Eşime teknik anlamda yardımcı oluyorum"



Eşi Selda Keskin'e destekte bulunan Nurettin Kesin ise, firmanın eşine ait olduğunu söyledi. Nurettin Keskin, "Ben eşime yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübeyle destek oluyorum. Toplamda 80 çalışanımız var. Çalışanlarımız yüzde 80'i kadın yüzde 20'si ise erkektir. İstanbul'da tekstil alanında çalışmalar yapıyorum. 2009'da Diyarbakır'a geldim. Daha önce iki arkadaşımın Diyarbakır'da tekstil alanında bir çalışmalarının olduğunu bu projenin içinde yer alıp almadığını sordular bana, bende seve seve kabul ettim. Ailem gelmek istemedi ama ben seve seve geldim. Daha sonra ailem geldi Diyarbakır'da yaşadılar ve gördüler şuanda Diyarbakır'dan gitmek istemiyorlar. Diyarbakır halkı son derece misafirperver ve son derece nazik, anlayışlı bir o kadarda çalışkandır. Atölyemizde çalışan gençlerimiz hepsi pırıl pırıl gençler. Emin olun hepsi altın gibi çocuklar ve çok da zekiler. Ben tekstil sektörüne batıda başladım. İstanbul ve Trakya'da tekstil sektöründe ihracata yönelik çalıştım ama bu gençlerimiz altın gibi çocuklar ve çok çabuk kavrıyorlar. Buradan Diyarbakır'a yatırım yapmak isteyen sektördeki değerli iş arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız gönül rahatlığı ile bölgeyi seçebilirler. Her konuda kendilerine kucak açmışız ve yanlarındayız. Ergani ilçemizde daha büyük bir atölye açmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizden de yardım bekliyoruz ve el uzatmalarını istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA