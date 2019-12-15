Kadın girişimci hobisini işe dönüştürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezinde (KİGGEM) iş danışmanlık eğitim alan girişimci Sanem Çizme kendi iş yerini açtı. 'KİGGEM beni cesaretlendirdi ve hayatıma dokundu' diyen Çizme, el yapımı ürünleriyle iş hayatına atıldı.



İş arayan, mevcut işinde kendini geliştirmek isteyen, kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi KİGGEM, farklı sektörlere kadın gücünü istihdam etmeyi sürdürüyor. KİGGEM'in yeni başarı hikayelerinden biri de Sanem Çizme oldu. Kadın girişimci, yıllardır hobi olarak yaptığı el yapımı ürünlerden oluşan işyerini açtı. İşletme mezunu evli ve bir çocuk annesi olan Sanem Çizme, özel sektörde çalışırken, bebek sahibi oldu ve bir süre iş hayatından uzaklaştı. Kendi işini kurma hayaliyle tekrar çalışma hayatına dönmek isteyen kadın girişimci, profesyonel destek almak istedi. Büyükşehir Belediyesi KİGGEM'e başvuran Çizme, "Ne yapacağım konusunda kafa karışıklığı yaşadığım bir dönemde KİGGEM hayatıma dokundu. İş Fikri Danışmanlığı aldım. KİGGEM'deki yetkililere kurmak istediğim işi, projelerimi ve hedeflerimi anlattım. Beni cesaretlendirdiler ve hayallerime motive oldum. Hayalin, iş planına dönüşmesini, pazar analizi, rekabeti konuştuk. Girişimin başlama süreci, mali planlamayı çalıştık. Bana çok katkı sağladı, beni geliştirdi" diye konuştu.



"Hobi Kafalı' isimli iş yerimi açtım"



Kadın girişimci Sanem Çizme, işyerinin açılma süreci ve ürünleriyle ilgili, "Eskiden beri el işlerini seviyordum. Dikiş, örgü, takı gibi uğraşlara ilgim vardı. Bu hobimi iş hayatıma taşımak istedim. İş yerim olsa daha çok üretebilirim diye düşündüm. 'Hobi Kafalı' isimli iş yerimi açtım. Eski ürünleri günümüze uyarlayıp revize ederek yeniden kullanıma açıyorum. Sergilenen bütün ürünler el yapımı. Takılar, tokalar, makrome, kilim dokuma aparatı, yün asistanı, tekstil ürünleri, ahşap çantalar el yapımı bebekler, üzerlikler, el yapımı ve pazar çantaları yer alıyor. Bir sonraki hedefim hobi el işi atölyeleri kurmak istiyorum. Makrome, duvar süsü, kilim dokuma, çanta, ahşap oyma atölyesi gibi birbirinden farklı projelerim var" ifadelerinde bulundu.



KİGGEM'in hayatında dönüm noktası olduğunu ifade eden Çizme, "Sadece bir hayal ve düşünceden ibaretken KİGGEM'e gittiğim zaman ben bu işi başarabilirim diye düşündüm. KİGGEM, kendi içinizdeki cevheri görmenize yardımcı oluyor. Hayali olan kadınlara da tavsiyem kesinlikle KİGGEM'le tanışmalılar" dedi.



KİGGEM Proje Koordinatörü Seçkin Çelik de Sanem Çizme'nin kendi işyerini açmasından dolayı büyük gurur duyduklarını ifade ederek, "Sanem Hanım nereden başlayacağını bilmiyordu. Önce bir iş planı hazırladık, Pazar araştırması, rekabet bilgisi gibi konularda değerlendirmeler yaptık. Daha sonraki işletmenin nasıl açılacağı, hangi işleri takip etmesi gerektiği konusunda danışmanlık verdik. Şimdi Sanem Hanımın hayallerinin olduğu yerdeyiz. Bundan sonra da işletmenin sürdürülebilir olması için e -ticaret eğitimi ile de sosyal medya ortamında ürünlerinin görünürlüğü konusunda danışmanlık hizmetimiz sürecek" diye belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA