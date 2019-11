Garanti BBVA'nın Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 13'üncüsü gerçekleştirildi. Yarışmanın 2019 yılı kazananları düzenlenen tören ile açıklandı.Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, GÜLSHA markasının yaratıcısı Gülşah Gürkan Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçildi. Eray Plastik girişimiyle Müzeyyen Erakuman Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi olurken; Denebunu kurucusu Duygu Akbudak Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi ödülünü aldı. Hayata geçirdiği Es Kariyer ile de Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü Esra Odabaşı kazandı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Türkiye'de kadın girişimciliği bütünsel bir yaklaşımla ayrı bir program olarak ele alan ilk özel banka olduklarını belirterek, "Güncel veriler, Türkiye'de 133 bin civarının kadın girişimci olduğunu söylüyor. Bu, ülkemizdeki tüm girişimcilere bakıldığında yüzde 9 gibi bir orana denk geliyor. 2000'li yılların başında ise bu oran yüzde 5 civarındaydı. Gözlemlediğimiz bu yükseliş hepimiz için umut verici olsa da kat etmemiz gereken yol hala çok uzun. Buradan hareketle, kadın girişimciliği çalışmalarına aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Garanti BBVA olarak da her zaman, 'daha fazla neler yapabiliriz' diye kendimize soruyor, durmaksızın çözümler üretiyoruz.Yıllar önceki çıkış noktamız, güçlü bir ekonomik yapının eşit fırsatlara sahip bireylerle gerçekleşeceğine olan inancımızdı. Bu doğrultuda atılacak en önemli adımın da kadınların iş hayatındaki varlığı ve görünürlüğünün artması olduğunu her geçen yıl daha net gördük. Bu vizyonla, uzun yıllardır sektörde liderlik yaparak, kadın girişimciliği finansman, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılmayı kapsayan 4 ayaklı bir program olarak ele alıyoruz" değerlendirmesini yaptı."Girişimcilik hikayeleri bizim için birincil motivasyon kaynağı"Baştuğ şöyle devam etti:"Tüm bu çalışmalarımızın BM tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne hizmet etmesi ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugün burada birlikte olma sebebimiz ise bu gurur verici tablonun önemli bir parçası. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sadece bir ödül programı değil. Geleceğe umutla ve güvenle bakan, birbirinden güç alan kadınlardan oluşan büyük bir platform. Yıllar içinde gelişimine şahit olduğumuz ve tüm ülkeye yayılan girişimcilik hikayeleri bizim için birincil motivasyon kaynağı. Sadece yarışmayı kazanan kadın girişimcileri değil, yarışmaya başvuru yapmış tüm kadınları cesaretleri için gönülden kutluyor; 13 yıldır birlikte yol aldığımız Ekonomist Dergisi'ne ve KAGİDER'e bizimle bu heyecanı paylaştıkları için teşekkür ediyorum."KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise Türkiye'de girişimci olmanın zor olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Finansman kaynaklarına ve bilgiye erişmek, bağlantılar kurmak, ekonomideki ve kurlardaki dalgalanmalarla baş etmek ve ayakta kalıp yoluna devam etmek hiç kolay değil. Bu erkek girişimciler için zor bir şey. Ama kadın girişimcilere geldiğinizde bu zorlukları en az üçle çarpmanız gerekiyor. Çünkü işin içine kültürel ön yargılar, ev işleri ve çocuk bakımı, kadının toplum içinde itildiği ikincil rol geliyor. Bir başka ifadeyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları işin içine giriyor. Girişimcilik neden önemli? Çünkü dünyanın her yerinde ekonomiler girişimcilerin, girişimci ruhun ve onun getirdiği yenilikçiliğin omuzlarında yükseliyor. Bu girişimcilik dalgası, bu dinamizm ve KOBİ'ler olmazsa, ekonomiler sadece başarıya doymuş büyük kurumsal şirketlerle yoluna devam edemez. Türkiye ekonomisi de aynı temeller, dinamikler üzerinde yükseliyor. ve özellikle kadınların bu alandaki potansiyellerini gerçeğe dönüştürmezsek ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı da gerçekleşmez. Kadın girişimcileri desteklemek, burada verilen ödüller, karşımıza çıkan ilham verici başarı öyküleri bu yüzden önemli."Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ise "Ekonomist, Garanti BBVA ve KAGİDER olarak güçlerimizi birleştirdik ve kadın girişimci oranını ikiye katlanmasına katkı yaptık. Eğer kadın girişimciler de kendi aralarında daha fazla işbirliği yaparsa, kadın girişimci oranı yükselmeye devam edecek ve ekonomide beklentilerin üzerinde bir büyüme olanağı yakalayabileceğiz." ifadelerini kullandı.