Kadın Girişimciler Ataşehir'de Buluştu

Kadın girişimciliğinin lider isimlerinin katılarak ilham verici fikirlerini paylaştığı etkinlikte; atölyeler düzenlendi, işletme sahibi kadın girişimciler alanda stantlar açarak işletmelerinin tanıtım ve sunumunu yaptılar.

Düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak BIG Chefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, ASO Company Yönetici Ortağı ve Profesyonel İş Kadınları Derneği Başkanı Aylin Satun Olsun, İnci'den Restoran İşletmecisi ve oyuncu Ayça İnci, Make My Day Kurucu Ortağı Lara Talvi, Arya Women Kurucu Ortağı Münteha Adalı, Ruhsal Eğitim Kurucusu Handan Cengiz ve AKAGİM girişimcileri katıldı.

Açılış Konuşmasını yapan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz şunları söyledi: "Kadın üretiyor, ekonomi güçleniyor" sloganıyla ikincisini düzenlediğimiz Kadın Girişimcilik Günü'nde kadınlarımızın iş ağını genişletmek amacıyla, ülke ekonomisinde ve ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan girişimcilerimizi belediye olarak destekliyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte kadınlara yönelik projeler üretiyor, etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz. Özellikle kadınlara yönelik çok önemli projelerimiz bulunuyor. AKAGİM'de sosyal ve ekonomik hayatta kendi işini kurmuş kadınlara ortak ofis desteği sağlıyor, şirket giderlerini düşürmelerine yardımcı oluyor ve 2 binin üzerinde Ataşehirli kadın girişimcimize destek oluyoruz"

İlk konuşmacı olan Big Chefs'in kurucu ortağı Gamze Cizreli kendi girişimcilik öyküsünü kadın girişimcilerle paylaştı. Gamze Cizreli, "Öncelikle Ataşehir Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyon ve eğitimler o kadar değerli ki, kendi yolculuğumu hatırlıyorum. Her şeyi el yordamımızla düşe kalka bulduk. Eğitimler yoktu, maddi ve manevi büyük bedeller ödeyerek bulduk. O yüzden sizler şu an çok şanlısınız. Ben de bir kadın girişimci olarak sizlerden biriyim. Her zaman kendi hayallerimin peşinden koşan bir kadın oldum. Okulu bitirdikten sonra bir süre savunma sanayi sektöründe çalıştım. Hemen girişimci olmadım" dedi.

Cizreli, girişimciliğe nasıl başladığını şu sözlerle açıkladı: "11 yıl önce başladım. Sizlerden hiçbir farkım yok. Dibe vuruşlar yaşadım. Maddi olarak her şeyimi kaybettiğim bir dönem sonrası yeniden ayağa kalktım. Hiçbir zaman pes etmedim, ama inandım, başaracağıma inandım. Yaptığınız işi aşkla, tutkuyla yapmak çok önemli ama yaşadığınız toplumdaki eksiklikleri görerek bir takım girişimlere başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum."

Neye ve nasıl baktığımızın önemine dikkat çeken Cizreli, "Algıları açık olan, fırsatları önceden gören insan diğerlerinden bir adım önde oluyor. Hayat bütün düşüşleriyle kalkışlarıyla pes etmeden yürümek için çok keyifli. Yeniden dünyaya gelsem yine girişimci olurum. Hayatın bizlere ne yaşatacağını bilmeden yaşıyoruz. Yeniden dibe vurabilirim ama önemli olan tekrar ayağa kalkacak gücü bulabilmek. Bu da kendimize olan inancımızla olur. Bütün güç içinizde, hayallerinizin peşinden giderseniz, önünüze kapılar açılıyor, asla vazgeçmeyin hayallerinizden, kendinizden…" dedi.

Bir diğer konuşmacı olan ASO Company Yönetici Ortağı ve Profesyonel İş Kadınları Derneği Başkanı Aylin Satun Olsun ise yaptığı sunumda; girişimcilik ekosisteminde network'ün ne olduğunu ve kişisel network ağını nasıl kurması gerektiğini anlattı.

Aylin Satun Olsun, "Girişimcilerin, yüzde 78'i, yeni girişimcilerin başarısı için network'ün birinci derecede önemli olduğunu vurguluyor. İş dünyasına yeni atılan firmaların yüzde 70'i kendi network gücüyle ayakta kalıyor. İş arkadaşı ya da güvenilir bir dost tavsiyesi, en iyi iş modelini ya da teknolojiyi seçerken birincil referans noktası oluyor" dedi.

Sonrasında ise diğer konuşmacılar; Ayça İnci, Lara Talvi, Münteha Adalı, Handan Cengiz ve Akagim'e katılarak eğitim alan ve kendi iş yerini kuran kadın girişimciler iş hayatlarında yaşadıkları sorunları, bilgi ve tecrübelerini kadın girişimcilerle paylaştılar.