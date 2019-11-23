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Kadın girişimciler Çerkezköy TSO'da bir araya geldi

TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapacakları toplantı öncesinde bölge kurum amirlerini ziyaret etti.

23.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:02Kadın girişimciler Çerkezköy TSO'da bir araya geldi
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapacakları toplantı öncesinde bölge kurum amirlerini ziyaret etti.

TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, Kasım ayı toplantılarını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Çerkezköy TSO ve Tekirdağ Odalarını temsil eden kadın girişimcilerin oluşturduğu Kurul, toplantı öncesi bölge kurum amirlerini ziyaret etti. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, Çerkezköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kar, Kapaklı Belediye Başkan Vekili Eray Güner ve Saray Belediye Başkan Vekili Onur Aydınoğlu'nu ziyaret eden kadın girişimcilere Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ayhan Arslan ve Mustafa Seçkin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin Taşdelen ve Murat Narçın eşlik etti.

Kalkınmada süreklilik kadınlarla mümkün

Toplantı öncesi düzenlenen yemekte de Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile bir araya gelen kadın girişimciler, yaptıkları çalışmalar ve 2020 hedefleri hakkında Kozuva'ya bilgi verdi. Yemekte kısa bir konuşma yapan Başkan Kozuva, "Ekonomide ve sosyal yaşamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın tüm alanlarına aktif bir şekilde katılımı ile mümkün. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınlarımızın hayatımızın her alanında yer almasına büyük önem verdiğimizi; bölgemize yarar sağlayacak, kadınlarımızın hayatına dokunacak, onları cesaretlendirecek projelerinizde sizleri desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

2020 hedefleri görüşüldü

Ardından Çerkezköy TSO Meclis Salonunda yapılan toplantıda bir araya gelen TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri, göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmaları değerlendirirken 2020 hedefleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi

Kaynak: İHA

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