Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Oral'dan 8 Mart mesajı
Suluova Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Canan Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
08.03.2020 11:06
Suluova Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Canan Oral, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oral, masejında, Suluova Kadın Girişimciler Derneği olarak "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nün, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inandıklarını vurguladı.
Kadınların, üretime ve yönetime katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiğine tanık olunduğuna dikkat çeken Oral, hiçbir ülkenin, kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Kadına yönelik şiddete dikkat çeken Oral, "Geleneksel rolleri nedeniyle ne evine ne de işine ait olamayan Türk kadınlarının yüzde 39'u tokatlanma, itilme, yumrukla vurulma, boğazının sıkılması, bir yerinin yakılması, silah bıçak gibi aletlerle tehdit edilme ya da bunların kullanılması sonucu fiziksel şiddete uğruyor. ve üzülerek belirtiyorum ki öldürülen kadın sayısı 2019'da 299 olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta." ifadesinde bulundu.
Toplumda var olan ve yaşanan her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal problemin birbiriyle, dolayısıyla kadınların sorunlarıyla ilgili ve bağlantılı olduğunu aktaran Oral, kadınların yaşamış olduğu sosyokültürel sorunları çözmekle diğer sorunların çözülmesinin kolaylaşacağını kaydetti.
Oral, masejında, Suluova Kadın Girişimciler Derneği olarak "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nün, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inandıklarını vurguladı.
Kadınların, üretime ve yönetime katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiğine tanık olunduğuna dikkat çeken Oral, hiçbir ülkenin, kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının, demokratikleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Kadına yönelik şiddete dikkat çeken Oral, "Geleneksel rolleri nedeniyle ne evine ne de işine ait olamayan Türk kadınlarının yüzde 39'u tokatlanma, itilme, yumrukla vurulma, boğazının sıkılması, bir yerinin yakılması, silah bıçak gibi aletlerle tehdit edilme ya da bunların kullanılması sonucu fiziksel şiddete uğruyor. ve üzülerek belirtiyorum ki öldürülen kadın sayısı 2019'da 299 olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta." ifadesinde bulundu.
Toplumda var olan ve yaşanan her türlü ekonomik, sosyal ve siyasal problemin birbiriyle, dolayısıyla kadınların sorunlarıyla ilgili ve bağlantılı olduğunu aktaran Oral, kadınların yaşamış olduğu sosyokültürel sorunları çözmekle diğer sorunların çözülmesinin kolaylaşacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Oral'dan 8 Mart mesajı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Suluova, 8 Mart, Güncel
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