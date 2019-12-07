Haberler » Güncel » Kadın girişimciler fabrikaları gezdi - Haber

Kadın girişimciler fabrikaları gezdi

"Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında Hakkarili kadın girişimciler, Yüksekova'daki fabrikaları gezdi.

07.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:30
" Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında Hakkarili kadın girişimciler, 'daki fabrikaları gezdi.
Süt ve plastik fabrikalarını gezen 75 kadın girişimci, yetkililerden ürünlerin üretim ve hazırlanma aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.
Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Firdevs Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş hayatına atılmak ve girişimci olmak isteyen kadınlara eğitimler verdiklerini söyledi.
Eğitimlerle kadınların sosyal ve kişisel gelişimlerine destek olduklarını ifade eden Sağlam, "Kadınlara buralardaki işletmeleri kurulabileceğini göstermek istedik. Bunun içinde başarılı olan işletmeleri seçtik. Buradaki başarılı işletmeleri görmelerini sağlayarak kursiyerlerin örnek almalarını ve ilerleyen dönemlerde işlerini büyütürlerse bu işletmeleri baz almalarını amaçladık." dedi.
Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin de Hakkari Üniversitesi işbirliğinde 9 paydaş kurumla projeyi yürüttüklerini söyledi.
Kadın girişimciler fabrikaları gezdi

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:50 TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti - Haber
20:48 AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Başaran görevine başladı - Haber
20:48 Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Haber
20:48 Özbekistan'da 92 mahkum affedildi - Haber
20:45 Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 20:59:17