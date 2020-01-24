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Kadın girişimciler için 700 milyon euroluk iş fırsatı

Küreselde 5 milyon üyeye sahip Dünya Girişimci Kadınlar Birliği'nin (FCEM) 4 – 6 Kasım'da Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider) ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak olan 68'inci Dünya Kongresi kapsamında farklı ülkelerden toplamda 700 milyon euroya yakın sermayeyi temsil eden...

24.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:41Kadın girişimciler için 700 milyon euroluk iş fırsatı

Küreselde 5 milyon üyeye sahip Dünya Girişimci Kadınlar Birliği'nin (FCEM) 4 – 6 Kasım'da Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Kagider)  ev sahipliğinde 'da yapılacak olan 68'inci Dünya Kongresi kapsamında farklı ülkelerden toplamda 700 milyon euroya yakın sermayeyi temsil eden girişimciler Türkiye'deki kadın girişimcilerle bir araya gelecek.

FCEM Dünya Kongresi kadın girişimcilerin daralan iç pazar karşısında yurtdışı iş bağlantıları kurmaları için fırsat sağlıyor. Kongreye 55 ülkeden yaklaşık 700 kadın girişimcinin katılması bekleniyor.

Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, "Kagider bu kongrenin Türkiye'de yapılması için büyük çaba gösterdi ve başardı. Böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Özellikle kadın girişimcilerimiz için mutluyuz. Bu toplantıya tüm dünyadan güçlü kadın girişimciler katılacak. Kongrenin girişimcilerimizin uluslararası bağlantılar kurması, yeni iş fırsatları elde etmesi açısından çok verimli ve yararlı geçeceğine inanıyorum" dedi.

Peru'da geçen Kasım'da yapılan FCEM 2019 Dünya Kongresi'ne Erdem liderliğinde 13 kişilik bir heyetle katılmış ve kongre açılışında yaptığı konuşmada Erdem katılımcıları 2020'de Türkiye'de yapılacak kongreye davet etmişti. (Fotoğraflı)



Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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