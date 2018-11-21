Kadın Girişimciler İçin Finansal Destek Paneli

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:15

Trabzon'da, "Fikir sizden destek bizden" sloganıyla Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından kadın girişimciler için finansal destek paneli düzenlendi.Hamamızade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki panelde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye olarak kadın istihdamına önem verdiklerini söyledi.Kadınların işinin sahibi olabilmesi için mikro kredilerde şu ana kadar 5 bin 582 kadına 11 milyon 166 bin lira kredi verildiğini belirten Gümrükçüoğlu, bu konuda Trabzon Valiliği, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü'yle her zaman birlikte olduklarını aktardı.Gümrükçüoğlu, "Hangi ülke veya hangi terör örgütü engellemeye çalışsa da Türkiye yükselen bir yıldız. Terörün ne dili olur ne dini olur. Bu ülkeyi parçalamak ve yok etmek isteyenlere karşı 15 Temmuz'daki vatan hainlerine nasıl karşı çıktığımızı bu aziz millet 81 milyonuyla birlikte gösterdi." dedi.İş-Kur İl Müdürü Adnan Zengin de "Kadınları istihdam alanında ayakta tutamazsak bu toplumu, bu gençliği, bu dinamizmi yürütmemiz mümkün değil." dedi.Bütün çalışmalarda kadınların işgücü piyasasında nerelerde olduklarını özel olarak ölçülüp değerlendirilerek ilgili kurumlara iletildiğini aktaran Zengin, "İş-kur olarak her açtığımız kursta ne kadar insanın nitelik kazandığını takip ediyoruz. Kadınların kurslara katılımını çok önemsiyoruz. İstihdamda gerçekten kadının yeri çok önemli. 10 bin 700 işe yerleştirme yaptık. Yaklaşık 3 bin 100'ü kadın. Yıl sonuna kadar özel sektörde 14 bin işe yerleştirmeyi amaçlıyoruz ve bunun da en az 4 bin kişinin kadın olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Zengin, iş hayatında da kadınlara önem verdiklerini belirterek, analık izni kullanan kadınların analık izninden dönüşünden sonra sonra işe başladıklarında yarım çalışma ödeneği, kısa çalışma gibi ödeneklerden yararlandırıldıklarını hatırlattı.Yaklaşık 17 kursu bitiren ve kursalara devam eden 144 kadının girişimciliğini beklediklerini aktaran Zengin, bugüne kadar yaklaşık 18 bin 800 kadınıma iş danışmanlığı hizmeti verildiğini kaydetti.Düzenlenen panelin kadın girişimcilerin nasıl adım atacaklarını, ilk adımı nasıl atacaklarını gösterebilmek adına önem arz ettiğini aktaran Zengin, "Eğer biz girişimcilik için adım atmazsak hiçbir kurum sizin niyetinizin gerçekten girişim olduğunu anlayamayabilir. Kadınlarımız girişimcilik ruhunu, ilgili kurumların temsilcilerinden alacak bilgiler doğrultsunda bu konuyu çok iyi takip etmelerini istiyoruz." diye konuştu.Zengin en büyük problemin nitelik olduğunu belirterek bunu aşmanın yolları ise eğitim ve kurslardan geçtiğini belirtti.Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kemal Çakar'ın moderatörlüğündeki panele, Tarım ve kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, KOSGEB Kobi uzmanı Kürşat Mazlum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Fadıl Öztürk, Kredi Garanti Fonu Trabzon Şube Müdürü Barış Uzun, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Samsun Bölge Müdürü Yasin Kandemir, Türk Patent ve marka Kurumu marka uzmanı Özcan Ulusoy ile Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım uzmanı Seçil Coşkun konuşmacı olarak katıldı.