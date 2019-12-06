Kadın girişimciler İspanya'da buluştu

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu kapsamında, Yunanistan'ın Pire Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeler Sanayi Odası (BEP) tarafından sunulan ve İzmir Ticaret Borsası'nın ortaklığında yürütülen "Kadın Girişimcilerin İş ve Sivil Toplum Hayatında İletişim İle İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Tecrübe Paylaşımı" projesinin uluslararası odak grup ve yürütme kurulu toplantısı İspanya Santiago de Compostela Ticaret, Sanayi, Hizmetler Odası ev sahipliğinde, İspanya'nın Santiago De Compostela şehrinde gerçekleştirildi. İki gün süren toplantılara, EGİKAD Başkanı Nilhan Antitoros ve EGİKAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Işın Yılmaz'ın Başkanlığındaki EGİKAD üyelerinin de aralarında bulunduğu 11 girişimci iş kadını katıldı.

2020 Haziran'da İzmir'e buluşacaklar

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, proje ortaklarının gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının ardından, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'den gelen kadın girişimcilerin başarı hikâyelerinin paylaşıldığı bir oturum gerçekleştirildiğini söyleyerek,

Türkiye'yi temsilen EGİKAD temsilcisi Yıldız Gürgün ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nu temsilen Banu Er birer konuşma yaparak tecrübelerini paylaştı" dedi. EGİKAD adına kendisinin Türkiye'yi temsilen bir konuşma yaptığını söyleyen Antitoros, "İki gün süren etkinlikte hem üç ülkenin kadın girişimcileri ile temaslarda bulunduk hem de üç ülke ve diğer AB ülkelerindeki kadın girişimciler ile ne tür ortak projeler geliştirebileceğimizi tartıştık. İlk toplantısını geçtiğimiz Mayıs ayında Yunanistan'ın Pire şehrinde yapılan projenin son ve kapanış toplantısını İspanyol ve Yunanlı iş kadınlarının katılımı ile 2020 yılı Haziran ayında İzmir'de yapacağız" diye konuştu.

"Yeni girişimciler yetiştirilecek"

Projenin İzmir'e kazandırılmasının önünü açan EGİKAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Işın Yılmaz ise, projenin yalnızca kadın girişimciler arasındaki iletişim ağını güçlendirmekle kalmayacağını aynı zamanda yeni kadın girişimcilerin de yetiştirilmesine vesile olacağını belirtti.

Ayrıca, Santiago De Compostela şehri Belediye Başkanı Xosé Sánchez tarafından kabul edilen heyet, kadın girişimcilik çalışmalarına hem ulusal hem de uluslararası platformda yerel yönetimlerin de destek vermesinin öneminin altını çizdi.