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Kadın girişimciler KOGİF ile uluslararası markalar yaratacak

Kadın Ortak Girişim Fabrikaları projesi ile kadın girişimcilerin bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştireceğini ifade eden TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, "KOGİF ile üretim teşviklerle desteklenerek uluslararası markalar yaratılacak" dedi.

13.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:48
Kadın girişimciler KOGİF ile uluslararası markalar yaratacak
Kadın Ortak Girişim Fabrikaları projesi ile kadın girişimcilerin bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştireceğini ifade eden TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, "KOGİF ile üretim teşviklerle desteklenerek uluslararası markalar yaratılacak" dedi

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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