Kadın Girişimciler ve Genç Girişimcilerde Polatlı Temsilcileri Belli Oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İcra Komitesi ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Polatlı temsilcileri için seçimler geçtiğimiz gün tamamlandı.Polatlı Ticaret Odasında yapılan seçimler Kadın Girişimciler İcra Komitesinde Rukiye Göçer ve Sevgi Coşkun, Genç Girişimciler İcra Komitesinde ise Semih Can Karapınar ve Abdulkadir Yaman arasında geçti. Kadın Girişimciler İcra Komitesinde Rukiye Göçer 12 geçerli oydan 10'unu alarak ilçeyi TOBB Ankara Kadın Girişimciler İcra Komitesi Yönetim Kurulunda 4 yıl temsil etmeye hak kazandı. Genç Girişimcilerde ise Semih Can Karapınar 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 29 oydan 18'ini alarak TOBB Genç Girişimciler İcra Komitesi Yönetim Kurulunda 4 yıl boyunca ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.Seçimlerin ardından yazılı bir açıklama yapan Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, "Ben de Genç Girişimciler İcra Komitesinden bu günlere geldim. Şuan eğer Polatlı Ticaret Odası Başkanı, GTİ Yönetim Kurulu Üyesi, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Denetim Kurulu üyesi olduysam bunun altyapısını Genç Girişimciler İcra Komitesine borçluyum. Bu açıdan Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler İcra Komitesine biz çok önem veriyoruz. Yeniden ilçemizi komitelerde temsil edecek olan Semih Can Karapınar'a ve Rukiye Göçer'e başarılar diliyorum. Bizleri ve ilçemizi en iyi derecede temsil edeceklerinden şüphem yoktur. Odamıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" dedi. - ANKARA