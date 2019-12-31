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Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti

Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan ve çalışmalarıyla bölgede adından övgüyle söz ettiren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yöneticileri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

31.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Kadın girişimcilerden Başkan Doğan'a teşekkür ziyareti
Kütahya'nın Emet ilçesinde kurulan ve çalışmalarıyla bölgede adından övgüyle söz ettiren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) yöneticileri, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO yöneticileri, yaptıkları açıklamada, "Türkiye Kadın kooperatifleri fuarına katılımımızın sağlanması ve kooperatife verdikleri desteklerden dolayı Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdik" dediler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, EMKO Kooperatif üyelerinin ürünlerinin etkin tanıtım ve satış, pazarlama noktasında daima yanlarında olduğunu belirten üyeler, Başkan Doğan'a teşekkür ederek, yaptıkları çini vazoyu hediye ettiler. - KÜTAHYA

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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