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Kadın girişimcilerden salgınla mücadeleye destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede maske ve bone üretiminin yanı sıra koruyucu malzeme üretimi başladı.

15.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:34
Kadın girişimcilerden salgınla mücadeleye destek
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede maske ve bone üretiminin yanı sıra koruyucu malzeme üretimi başladı.
Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde salgınla mücadelenin ilk günlerinden bu yana maske üreten kadın girişimciler, ilaçlama tulumları da üretti.
Belediye Başkanı Münür Şahin, yaptığı açıklamada kadın girişimcilerin Kovid-19 ile mücadelede kendilerine destek olduğunu söyledi.
İlçe genelinde salgın kapsamında 15 bin adet maske dağıttıklarını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:
"Osmaneli Belediyesi olarak planlı ve programlı bir şekilde mücadelemize devam ederken üretim alanında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri atölyelerimizde koruyucu elbise üretim hattımızda ürettiğimiz ürünlere destek veriyor. Maske, tek kullanımlık elbise, iş güvenliği ve koruyucu malzeme-koruyucu giysiler, steril ameliyat önlüğü gibi ürünleri tesislerimizde üretebilir konuma geldik."

Kaynak: AA

Etiketler: Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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