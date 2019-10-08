Kadın girişimcilere büyük fırsat

Türk tekstil sektörünün yıllık ihracatı 20 milyar dolara dayandı. Ancak bu rakamın artması yeni girişimcilere ve katma değeri yüksek üretime bağlı. Daha da önemlisi dünya çapında markalar çıkarmaya bağlı. Son dönemde özellikle kadın girişimciler, geleceğe dönük ümitleri artırıyor.

Moda festivaline dönüştü...

Geçen nisan ayında Ortaköy Feriye'de düzenledikleri alışveriş etkinliği ile kadın girişimcileri A plus müşterilerle buluşturan Rabia Kurşun ve İpek Köse, 7 Ekim'de de yine Feriye'de 'Fashion On The Fest' etkinliği düzenledi. Rabia Kurşun, bu etkinliği marka haline getirmek istediklerini söyledi. 46 kadın girişimcinin arasında Işıl Reçber, Yasemin Gazanker , Arzu Niziplioğlu, Dilara Aka, Melisa Eraydın gibi tanınmış isimlerinde stand açarak katıldığını belirten Kurşun ve Köse, "Fashion On The Fest'e katılım için çok talep var. Biz de seçerek alıyoruz. Marka olmamış gerçek kadın girişimcileri seçiyoruz. Ürettiklerini kendi imkanlarıyla satmak için online platformları kullanan, girişimci ruhları olanları buluyoruz. Onlarla kendi çevremizi, dostlarımızı, müşterilerimizi paylaşıyoruz. Geçen sefer etkinliği 2300 kişi ziyaret etti. Bugün 3500 kişiye ulaştık" dedi. Tüm dekorasyon süslemeyi Zeynep Dizayn'ın üstlendiği Alışveriş etkinliğine davetli olarak Merih Turan, Figen Kıral,Nilgün Dilek ,Neslihan Taşdemir,Arzu Demirer,Burcu Acartürk ,Yıldız,Vildan Küçükmustafa, Evrim Kırmızıtaş Başaran gibi birçok ünlü isim katıldı.

İhtiyacı olan çocuklara destek

'Fashion On The Fest'te 'Koruncuk Vakfı'nın yer aldığını belirten Rabia Kurşun, bu yolla korunma ihtiyacı olan çocuklara da destek sağlanıyor.Vakfın faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşan Kurşun, şunları aktardı: "Koruncuk Vakfı'nın 40. yılında hayata geçirdiği ikinci çocuk köyü olan Koruncukköy Urla'da kız çocuklarına alanlarında uzman eğitimciler eşliğinde bedelsiz barınma hizmeti, eğitime erişim desteği, aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleme imkanı sağlanacaktır. Bu uzun soluklu proje ile Koruncuk Vakfı'nın en büyük amacı Koruncukköy Urla'da kalan tüm çocukları eğitim hayatlarında her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olar