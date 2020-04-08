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Kadın girişimcilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

08.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:50
Kadın girişimcilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, kampanyaya destek olmak adına topladıkları bir miktar parayı bankaya yatırdı.
Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekci, yaptığı açıklamada, günün, birlik ve beraberlik günü olduğunu söyledi.
Zor günlerin birlik içerisinde aşılması gerektiğini ifade eden Göbekci, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günüdür. Bugünlerde biz de Osmaneli Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifi olarak aldığımız karar ile kampanyaya destek olduk. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Osmaneli, Güncel
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