22.06.2019 13:03
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Kadın girişimcinin çilek başarısı

Kadın girişimcinin çilek başarısı

Aydın'ın Söke ilçesinde çilek üretimine başlayan 27 yaşındaki Aslı Günal, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine pazarlıyor.

Aydın 'ın Söke ilçesinde çilek üretimine başlayan 27 yaşındaki Aslı Günal, ürünlerini Türkiye 'nin farklı illerine pazarlıyor.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Günal, 3 yıl önce kendi işini yapmak için kolları sıvadı.
Çiftçi olan babasından da destek alan Günal, çilek üretimi yapmaya karar verdi.
İlçede yaklaşık 3 dönüm arazide çilek üretmeye başlayan Günal, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerine pazarlamaya başladı.
Yılda 2 bin kilogram ürün aldığını aktaran Günal, örtü altı çilek üretimiyle işlerini büyütüp yurt dışına açılmayı planladığını söyledi.
Kadın olarak bir işi başarmanın gurur verici olduğuna dikkati çeken Günal, " Bir iş yapmak, başarmak insanı güçlü hissettiriyor, kendine güveni daha da arttırıyor. Ailemin de desteğiyle inşallah daha da büyüyeceğim ve daha fazla kadına istihdam sağlayacağım." dedi.
Kaynak: AA
Aydın , Türkiye , Güncel

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