"Kadın Gözüyle Fethiye" resim sergisi açıldı
Fethiye ilçesinde kursiyer kadınların yaptığı resimlerden oluşan "Kadın Gözüyle Fethiye" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
11.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:04
Fethiye ilçesinde kursiyer kadınların yaptığı resimlerden oluşan "Kadın Gözüyle Fethiye" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Fethiye Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılış törenine, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesinde Şahiner ve protokol üyeleri resim yapan kadınlara ve davetlilere karanfil dağıttı. Daha sonra Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda resim kursu gören kadınların yaklaşık 5 ay boyunca yaptığı 100 eserin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Şahiner, yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok etkinlik yapıldığını en anlamlılarından birinin de resim sergisi olduğunu söyledi.
Serginin kaymakamlık bahçesinde açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Şahiner, "Sergiyi inşallah birçok vatandaşımız ziyaret edecek. Kadınların yapmış olduğu resimler çok güzel. Temalarından bizler de istifade edeceğiz. Emek veren tüm kadınlara teşekkür ediyorum." dedi.
Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Önder Suat Tok, merkezde açılan 5 farklı resim kursuna 155 kursiyerin katıldığını dile getirdi.
Tok, sergide yağlı ve guaj boya, kara kalem, toz pastel, sulu boya çalışmalarının yer aldığı 100 eserin bulunduğunu kaydetti.
Sergi, yarın sona erecek.
Fethiye Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılış törenine, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesinde Şahiner ve protokol üyeleri resim yapan kadınlara ve davetlilere karanfil dağıttı. Daha sonra Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda resim kursu gören kadınların yaklaşık 5 ay boyunca yaptığı 100 eserin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.
Kaymakam Şahiner, yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok etkinlik yapıldığını en anlamlılarından birinin de resim sergisi olduğunu söyledi.
Serginin kaymakamlık bahçesinde açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Şahiner, "Sergiyi inşallah birçok vatandaşımız ziyaret edecek. Kadınların yapmış olduğu resimler çok güzel. Temalarından bizler de istifade edeceğiz. Emek veren tüm kadınlara teşekkür ediyorum." dedi.
Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Önder Suat Tok, merkezde açılan 5 farklı resim kursuna 155 kursiyerin katıldığını dile getirdi.
Tok, sergide yağlı ve guaj boya, kara kalem, toz pastel, sulu boya çalışmalarının yer aldığı 100 eserin bulunduğunu kaydetti.
Sergi, yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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