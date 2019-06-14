14.06.2019 17:30
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"Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması

"Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması düzenlenecek.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 7 asra yakındır aralıksız devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni "kadın gözünden görmek" temasıyla gerçekleştirilen yarışma sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden yapılacak.
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Miras Listesinde yer alan Kırkpınar'ın öğelerinin konu olacağı yarışmaya katılımcılar, sadece Instagram uygulaması üzerinden katılabilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada katılımcılar yarışmaya, Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası boyunca çektikleri fotoğraflar ile katılabilecek.
Fotoğraf makineli ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak belirlenirken, dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle verilecek.
Kaynak: AA
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