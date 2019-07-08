"Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması

Edirne
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar
" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin instagram üzerinden #kadingozuylekirkpinar hashtagi kullanılarak paylaşması ve fotoğrafı @edirnekulturturizm Instagram sayfasına direk mesaj yoluyla göndermesi gerekiyor.
Fotoğraf makineli ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmişti.