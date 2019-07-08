08.07.2019 16:58
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"Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması

"Kadın gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışması

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen "Kadın Gözüyle Kırkpınar" fotoğraf yarışmasına katılım 10 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin instagram üzerinden #kadingozuylekirkpinar hashtagi kullanılarak paylaşması ve fotoğrafı @edirnekulturturizm Instagram sayfasına direk mesaj yoluyla göndermesi gerekiyor.
Fotoğraf makineli ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmişti.
Kaynak: AA
Kırkpınar, Edirne, Güncel

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