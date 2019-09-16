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Kadın güreşçiler kazakistan'da mindere çıkıyor

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler mindere çıkıyor.

16.09.2019 16:21Kadın güreşçiler kazakistan'da mindere çıkıyor
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler mindere çıkıyor. Barys Arena'da yapılan şampiyonada yarın kadınlar 50, 53, 55, 72 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.
Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şu şekilde:
50 Kg: Evin Demirhan - Kamila Barbosa Vito da Silva (Brezilya)
53 Kg: Zeynep Yetgil - Silje Knutsen Kippernes (Norveç)
55 Kg: Bediha Gün- Annika Wendle (Almanya) ve Sevara Eshmuratova (Özbekistan) maçının galibi
72 Kg: Beste Altuğ - Komal Bhagwan Gole (Hindistan)
Müsabakalar Türkiye saati ile 08.00'de başlayacak.



Kazakistan, Spor

Kaynak: DHA

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