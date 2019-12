Kadın güreşçiler olimpiyatlarda madalya alarak tarih yazmak istiyor

Son yıllarda kazanılan dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adından söz ettiren kadın milli güreşçiler, Avrupa ve dünya kalifikasyon turnuvalarında kota alıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanarak tarih yazmak istiyor.Kazakistan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alamayan Kadın Milli Güreş Takımı, 2020 mart ve nisan aylarında yapılacak Avrupa ve dünya kalifikasyon turnuvalarında kota almak için çalışmalarına Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde devam ediyor.Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman, AA muhabirine, 12 sporcuyla temel hazırlık kampı yaptıklarını söyledi.Dünya Şampiyonası'nda beklediklerini gerçekleştiremedilerini belirten Kahraman, "Bu takım 4 yıldır başarı üstüne başarı elde etti. Beklentiler yüksekti ve durumumuz da çok iyiydi. Ancak bazı olumsuzluklar yaşandı, son saniyelerde kaybettiğimiz kota maçlarımız oldu, özellikle çeyrek final maçları. Bizim işimiz daha bitmedi. Çok başarılı bir takımız." diye konuştu.Kahraman, takımda Avrupa ve dünya şampiyonlarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Dünya güreşinde kadın güreşçilerimiz söz sahibi. Amacımız Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almak. Ama önce oraya katılmamız lazım. Şu anda asıl hedefimiz kalifikasyon maçları. 19-21 Mart'ta Macaristan'da, Avrupa Kıtası kalifikasyon maçları olacak. Öncesinde 10-16 Şubat'ta Avrupa Şampiyonası var. Kalifikasyon bizim için daha önemli. Avrupa Şampiyonası'nda iki defa takım olarak üçüncü olduk. Yasemin Adar 4 defa Avrupa şampiyonu oldu. Elif Jale Yeşilırmak Avrupa şampiyonumuz. Bunların yanı sıra Avrupa ikincileri, üçüncüleri takımımızda mevcut. Şampiyonlarımız olduğundan dolayı beklentilerimiz daha çok. 2016 Rio Olimpiyatları'na 5 sıklette katıldık ancak madalya alamadık. Bizim şu andaki hedefimiz öncelikle kotalarımızı alıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadın güreşinde rengi ne olursa olsun madalya kazanmak. Buna inanıyorum. Takımımız çok iyi. Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."Buse Tosun: "Artık daha tecrübeliyiz ve inançlıyız"Geçen yılın 23 yaş altı dünya şampiyonu Buse Tosun da her zaman kadın güreşinde tarih yazan bir takım olduklarını ve bunu tekrarlayacaklarına inandıklarını aktardı.Hedeflerinin her zaman en iyisini yapmak olduğunu vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:"Bizim bir amacımız var, olimpiyat madalyası ve bunun için çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda kesinlikle bizim bir hatamız oldu. Maçları son noktalara bırakmamamız gerektiğini öğrendik. Artık daha tecrübeliyiz ve inançlıyız. Böyle bir şeylerin olması gerekiyordu ki tekrar bizi çok sıkı olimpiyat madalyasına bağlasın. Her sporcunun hayatında yenmek ve yenilmek vardır. Şimdi hedefimiz büyük, bunlara takılmayacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan 2016'daki gibi madalyasız dönmek istemiyoruz. 2016'da 5 kota aldık. Tecrübesizliğimizden, yaşımızın küçük olmasından yenildik. Ama Tokyo'da bunu istemiyoruz. Orada bir tarih yazılsın istiyoruz. Nasıl büyükler, 23 yaş altı kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonlarımız oldu, kadın güreş tarihinde de kesinlikle Tokyo'da madalya alabileceğimize inanıyorum."Yasemin Adar: "İnşallah çok büyük başarılara imza atacağız"Kadın güreşinde 4 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli sporcu Yasemin Adar ise çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kuvvet antrenmanları yaptıklarını anlattı.Önlerinde Avrupa Şampiyonası, Avrupa ve dünya kalifikasyon turnuvalarının olduğunu aktaran Adar, şu ifadeleri kullandı:"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu zamana kadar elde edilmemiş bir madalyamız kaldı, o da olimpiyat madalyası. Önümüzde kısa sürede çok önemli müsabakalar var. Bunlara çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah çok büyük başarılara imza atacağız. 2016'dan itibaren kadın güreşi çok iyi bir ivme kazandı. 2019 Dünya Şampiyonası'nda bir talihsizlik yaşadık, maalesef derece elde edemedik, olimpiyatlara gitme hakkını kazanamadık. Ama 2020 yılında çok önemli kalifikasyonlarda eminim 6 sıkletin 5'i kota alacak. Olimpiyata gitmeye aday gösterilecek arkadaşlarım olacak. Onların içinde ben de olacağım. İnşallah 2020'de de tarih yazıp, tekrar kadın güreşinin başarısıyla övüneceğiz."Avrupa ve dünya üçüncülüğü bulunan Evin Demirhan da olimpiyatlarda henüz madalya kazanılmadığını anımsatarak, "Kadın güreşi her zaman ilkleri başardı, tarih yazdı. İnanıyorum ki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ilk madalyamızı kazanacağız, hatta birden fazla madalya kazanmayı umuyoruz." dedi.