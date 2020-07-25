Kadın güreşçiler pes etmiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde kategorilerinde birçok şampiyonluğu ve birinciliği olan kadın milli güreşçiler, korona virüs nedeni ile müsabakaları iptal olmasına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye ve dünyada düzenlenecek müsabakalarda şampiyonluk hayali olan güreşçiler, yastıklardan rakip, yorganları minder yaparak antrenmanlarını yapıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde gruplarında birçok birincilik ve şampiyonluk olan kadın milli güreşciler, korana virüs nedeniyle evde antrenörlerinin gözetiminde aralıksız çalışıyorlar. İmkansızlıklara aldırmadan Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanan güreşçiler, yastıklardan rakip, yorganlardan minder, eski kıyafetlerini de rakip manken yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.

Münevver Atlı: "Hedefim dedem İsmet Atlı'nın izinde olimpiyat şampiyonluğu"

Olimpiyat şampiyonu merhum milli güreşçi İsmet Atlı'nın torunu olan milli güreşçi Münevver Atlı, hedefinin dedesinin izinde olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Evde çalışmalarımı sürdürüyorum. Turnuvaya gidecektim, pandemi nedeni ile iptal edildi. Evde vücudumun salmaması için antrenmana devam ediyor. Her gün antrenman yapıyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Güreş sporunu yapmak isteyenler, bu sadece erkek değil, kadın sporudur da. Yasemin Adar gibi hepimiz derece yapabiliriz. Çok güzel destekler alıyorum" dedi.

Zeliha Aslan: "Avrupa ve dünya şampiyonu olup olimpiyatlara kadar ilerlemek istiyorum"

Milli güreşçi Zeliha Aslan, evinin bahçesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Antrenörlerimin destekleri ile fitness da çalışıyorum. Lastiğim var, ip atlıyorum. Antrenörüm dambılını ödünç verdi onu kullanıyorum. Birçok derecem var ve ülkemizi temsil ediyorum. Antrenörlerimizi görmek beni motive ediyor. Kendime inanıyorum. Hedefim spor bölümünü kazanmak ama minderde hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olup olimpiyatlara kadar ilerlemek istiyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Eski kıyafetlerden manken rakip yaptı

Güreşçilerden Cansu Özdemir de, evde eski kıyafetlerinden kendine manken rakip yaparak antrenmanlarını sürdürürken annesi ve kardeşlerinden de antrenmanlarda destek alıyor. Özdemir, "Virüs tedbirleri hafifleyince fitnessa gitmeye başladım, hedefim şampiyonluk" diye konuştu.

Türkiye şampiyonu yastık, yorganla antrenmanlara devam ediyor

İki Türkiye şampiyonluğu ve Yasemin Adar Turnuvası'nda şampiyonluğu bulunan Hatice Nur Sarı da, "Esnekliği kaybetmemek için yastıkla salto denedim, evin içinde ip atlamaya çalıştım. Annemi eş alıyordum. Evde en çok yastık ve yorganı kullandım bunlarla şampiyonluğa çalıştım. Eş olmayınca antrenman zor oluyor ama hedefim şampiyon olup Avrupa'ya gitmek ve benim hayalim hocalarımın güvenini olimpiyatlarda boşa çıkarmamak, ülkemin adını dünyaya yazdırmak istiyorum" dedi.

Güreş Antrenörü Tuğba Yılmaz da, sporcuların takiplerini yaptıklarını kaydederek, "Bizler de takip ediyoruz, destek çıkıyoruz. Şampiyonlarımızı ziyaret ediyoruz. Bütün dünyayı saran süreç olduğu için herkes aynı pozisyonda. Sporcularımız antrenmanlarını sürdürüyor. 3 milli sporcumuz şampiyonlarımız var. Kızlarımız Kozan'da büyük bir çığır açtı. Tek istediğimiz Kozan halkının ve yetkililerin sporcularımızı desteklemesi" şeklinde konuştu. - ADANA