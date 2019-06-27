27.06.2019 12:14
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Kadın Hentbol Takımından Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Kadın Hentbol Takımından Rektör Çomaklı

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonunda kazandıkları kupaları kendilerine her türlü desteği sağlayan ve başarılarında büyük pay sahibi olan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulunarak takdim etti.

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonunda kazandıkları kupaları kendilerine her türlü desteği sağlayan ve başarılarında büyük pay sahibi olan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 'ya ziyarette bulunarak takdim etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, Kadın Hentbol Takımı oyuncuları ile sohbet ederken başarılarından dolayı tebrik etti ve önümüzde ki sezon için başarılar diledi.

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı 2018-2019 sezonunda; Kadınları 1. Lig'ini üçüncü, Kadınlar 1. Lig'inin alt ligi olan Yıldızlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamladı. Eskişehir içerisinde gerçekleştirilen maçlarda da Minik, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler takımları kendi kategorilerinde il birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Çomaklı , Rektör , Güncel

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