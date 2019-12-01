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Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIOrdu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2'ye çıktı.

01.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:39Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Ordu Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2'ye çıktı. Kazada yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi. Yaralı minibüs sürücüsü Ercan Akaman'ın, takım antrenörü olduğu öğrenildi. 14 yaralının tedavilerinin Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü belirtildi.Öte yandan Hentbol Federasyonu'nun sitesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımının oynanacak karşılama için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.



Gençlerbirliği, Güncel

Kaynak: DHA

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