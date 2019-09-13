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Kadın hentbolcular Ankara'da kamp yapacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde, Fransa ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar öncesinde Ankara'da kampa girecek.

13.09.2019 14:08Kadın hentbolcular Ankara'da kamp yapacak
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde, Fransa ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar öncesinde Ankara'da kampa girecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre 6. Grup'ta yer alan milliler, 17 Eylül Salı günü THF Spor Kompleksi'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.
A Milliler, gruptaki ilk maçta 25 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci müsabakada Hırvatistan'ı konuk edecek. Türkiye-Hırvatistan karşılaşması 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak.

Hırvatistan, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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