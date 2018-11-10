Kadın Hentbolcular Antalya'da Kamp Yapacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Kadınlar Şampiyonası Eleme Grubu maçları için Antalya
'da kamp yapacak. Türkiye
Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, 4. eleme grubunda Makedonya
, İzlanda
ve Azerbaycan
ile mücadele edecek.
Eleme grubu karşılaşmaları 30 Kasım-2 Aralık
tarihlerinde Makedonya'nın başkenti Üsküp
'te oynanacak. Grubu lider olarak tamamlayacak takım play-off oynama hakkı elde edecek.
Milli takım kafilesi, 19-29 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapacağı kampın ardından Makedonya'ya hareket edecek.
Türkiye'nin maç programı şöyle:
30 Kasım Cuma: Türkiye-İzlanda
1 Aralık Cumartesi: Azerbaycan-Türkiye
2 Aralık Pazar: Türkiye-Makedonya
Türkiye,Antalya
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:01