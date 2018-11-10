10 Kasım 2018, 14:01
»»

Kadın Hentbolcular Antalya'da Kamp Yapacak

Kadın Hentbolcular Antalya

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Kadınlar Şampiyonası Eleme Grubu maçları için Antalya'da kamp yapacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Kadınlar Şampiyonası Eleme Grubu maçları için Antalya'da kamp yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, 4. eleme grubunda Makedonya, İzlanda ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

Eleme grubu karşılaşmaları 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanacak. Grubu lider olarak tamamlayacak takım play-off oynama hakkı elde edecek.

Milli takım kafilesi, 19-29 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapacağı kampın ardından Makedonya'ya hareket edecek.

Türkiye'nin maç programı şöyle:

30 Kasım Cuma: Türkiye-İzlanda

1 Aralık Cumartesi: Azerbaycan-Türkiye

2 Aralık Pazar: Türkiye-Makedonya Türkiye,Antalya
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:01



YORUMLAR